環狀線8處螺帽鬆脫非地震因素 新北市議員質疑安全性

環狀線鑑定報告日前出爐，新北市捷運局長李政安今天到議會專案報告，市議員張嘉玲指出，中華工程未按圖施工，是只僅限事故地點，到底其他地方到底有無檢查？市議員黃心華更指出，這次報告內除事發主因外，也有提到有8處螺帽鬆脫，原因來自「營運震動」，非0403地震造成，大家搭捷運會不會都命懸一線？

捷運局長李政安表示，其他未損壞部分都有委請橋樑檢測師下軌道查看，目前都沒有受損，對於有些螺帽、螺柱生鏽問題，都有要求北市府做好抗鏽蝕改善等，並做好第二道防線，是否要再做第三道，持續討論評估中。

張嘉玲質詢指出，本次主因是調坡板若無銑穿留有贅餘空間時，應不會發生本次橋梁支承損壞，但其他沒有損壞的地點，確認都是安全的嗎？相關檢測與防護報告，都要完整提供給議會。

李政安說，這次次總計換了32處盤式支承，除受損地方全面修復與加固加強抗拉拔，其他路線也跟台北捷運局與顧問公司利用夜間收班後，下到軌道查看，並請橋梁技師逐墩、逐墩去查看，目前都沒有其他類似的剪力，確認是安全的；是否要增設更多抗拉拔裝置，有發函請台北捷運局去評估。

黃心華也說，這次報告中有提到有8處螺帽鬆脫，原因是營運震動，而非0403地震造成，應該全面檢視施工問題；另外有部分地方腐蝕比想像中嚴重，到底是何原因都要找出來，才不會搭捷運搭得命懸一線。

李政安表示，專家學者在鑑定過程有仔細探討，但螺帽、螺栓、螺桿有一些有生鏽壞掉，卻不是位移主因，但即使是這樣，都會要求改善，包括從單螺帽改成雙螺帽等，都有列管，請北市府保固。