環狀線求償最快3月提告中工 新北議員認為也要告北市府

環狀線去年0403地震受損，鑑定結果今年出爐，認為中華工程未按圖施工，新北市捷運局長李政安今天到議會專案報告，強調最快3月會向中工提告，不過不少議員認為，也應該向台北市府提告，確保未來責任歸屬。

新北市捷運局長李政安強調，鑑定報告認定損壞是中華工程施工原因，新北市與北市府是行政契約，與中工有承攬契約的是台北市政府，能夠提告的是台北市政府，雙北會一起向中華工程求償19.27億元，對於議員建議，只要有任何第三人有疏失都會繼續追究。

李政安強調，中華工程絕對不會讓他跑掉，過去中華工程一直強調不是他的責任，萬一告了別人會成為他們的推託之詞，是否要訴訟最大化，會再與律師討論。

李政安今天專案報告指出，新北環狀線在去年12月12日確認安全無虞後全線復駛，經過公正第三方專家學者鑑定報告出爐，確認受損原因是施工廠商中華工程未按核定施工圖施作，導致支承上、下盤交界面喪失抗剪能力，終因支承失效引致大梁產生錯位，針對復原工程修復及營運損失費用，雙北市政府會一同向中華工程提告求償 19.27億。

李政安說，今年1月14日台北市捷運局邀集中華工程損害賠償磋商會議，因雙方無法達成共識磋商不成立，雙北最慢4月2日，最快3月向中華工程提告求償。

市議員張維倩指出，新北市在這次蒙受損失，依照雙北簽訂合約，相對人應該是「台北市政府」，新北市府為何不願意提告台北市府？李政安強調，北市目前已在找律師，最快3月雙北會向中華工程提告。

市議員呂家愷說，整件事情新北市就是冤大頭，為了修復墊付十數億元，除了向中共求償，應該「提出另外法律行動」，捍衛新北市民權益「不要當台北市小弟」。

市議員蘇泓欽也說，這個案子是台北市捷運局發包，工程品質不好為何不能負連帶責任，難道台北市都不用負責？

李政安強調，目前鑑定報告是中華工程責任，會採取司法途徑，要求賠償。

市議員翁震州說，新北市目前還要等台北市政府找律師，完全處於被動劣勢，新北遲遲不願提告北市府，到底李政安是台北市捷運局長，還是新北市捷運局長？他當場提案要求新北市府向台北市府提告。不過因為這次是審查會，須等到大會提案。

李政安強調，過程中有疏失一定會提告，一個是行政契約，但是另一個是承攬契約，會由履約主管機關去執行，但他強調，雙北會一起向中工求償，該假扣押，就會扣押，但假扣押有一定三分之一成本，會依法律規定來做。

議員張嘉玲指出，當初雙北只有簽訂行政契約可能有行政疏失，因這樣才會難以釐清法律關係，未來相關工程，也身為委託方，也應該簽三方契約，才能解決問題，另外也要求新北市府將中華工程列黑名單。