提前為汐東捷運工程排除障礙 「要徑工程」進度27%、超前3%
新北捷運汐東線統包工程已簽約，包商著手開工前準備事前。市府先行啟動的要徑工程有兩項主要工程，大同路自來水管線遷移作業已完成，吉林街與福德三路拓寬也在推進，事先排除管線障礙，提供高架墩柱施工，減低對交通的衝擊。
「要徑工程」前年12月18日動工，總經費近4億元，主要項目為吉林街、福德三路拓寬，同步增設排水箱涵，解決南陽街涵洞淹水問題。大同路自同興路到台鐵汐科站的自來水管也會遷移，以利日後捷運工程落墩時，不致影響民生用水。要徑工程目前進度為27%，超前3%。
新北捷運工程局今天表示，汐東線統包工程去年12月間完成簽約後，已要求廠商在施工前，對施工沿線交通狀況做詳細調查分析，檢討合適的施工範圍，並提出因地制宜的交通維持計畫。
汐東線施工團隊著手評估開工前準備事項，包含擬定交維計畫、工程進度網圖規畫、基樁優先工程設計，以及施工相關作業規畫，包括工區最小及最佳化、增派人員疏導等，後續送交通局，再報請道安會審核通過後確實執行，將交通衝擊降至最低。
捷運工程局說，汐止民眾最關心捷運施工後的交通狀況，施工團隊將以對汐止交通影響幅度最小為原則來進行規畫，並在實際開挖施工之前，向當地民眾說明。後續捷運施工期間，捷運工程局會持續與施工及交通相關單位滾動檢討，隨時調整交維措施，降低對交通影響。
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