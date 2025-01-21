北市文資保護、危老都更難取捨 里長盼：勿犧牲地主權利

台北市重慶南路一段的危老都更案，擬興建27層樓的商辦，遭文資界認為破壞天際線。當地建國里長許瀞尹則認為，老城區需要都市更新面容，也希望與古蹟、歷史建築共生，但不能只犧牲地主權利，「既然損失這些容積，那也該要有所補償。」

這棟危老都更案，興建27層樓高之外，也要下挖地下五層、18公尺，因此北市文資委員訂定出該建物的四邊角18公尺的五倍範圍內的市定古蹟的建設保護計畫，範圍有17座市定古蹟、4座歷史建築。

當中，最為靠近的市定古蹟、衡陽路17號及重慶南路1段119號三角窗建築，是在日治時期市街改正建物，表現各時代營造技術流派特色者，且具稀少性、不易再現者。

對街現為星巴克的建築，同樣興建於日治時期，是三好德三郎經營的辻利茶舖建物，茶鋪為當年重要茶產業銷售據點，也曾為榮町郵便局，見證榮町的市街發展及繁華榮景。

同時，重慶南路上的台灣銀行也是市定古蹟，其興建於1897年，為日本政府為控制台灣金融與經濟而設立，更挺過白蟻侵蝕及二次大戰轟炸重建，具有歷史、文化及藝術價值。

不過，舊城區長大的許瀞尹認為，在文資保存的前提之下，不能犧牲地主的權益，「明明法律可以蓋到27層樓，但是地主得損失這些容積，不然市府也該有補償措施。」

她是在城內長大，回想以前街道熱鬧、燈火通明，現在卻變得死氣沈沈，如今盼到了都更的機會，卻因為相關團體拒絕就退回。