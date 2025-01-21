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北市社教機構初一到初五不打烊 兒童新樂園、天文館屬蛇免費入場

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市立動物園春節期間推出生肖蛇年特色限量門票，初一至初三上午11時大門入口舞台推出「動物布偶來開運」快閃發放500個開運紅包，也可在動物園集章兌換蛇年紀念貼紙。記者洪子凱／攝影
台北市立動物園春節期間推出生肖蛇年特色限量門票，初一至初三上午11時大門入口舞台推出「動物布偶來開運」快閃發放500個開運紅包，也可在動物園集章兌換蛇年紀念貼紙。記者洪子凱／攝影

春節期間北市社交機構不打烊，台北市立動物園、兒童新樂園、天文館除了除夕當天休息外，初一至初五皆正常營運，更推出一系列年節活動，歡迎民眾年節參觀，天文館、兒童新樂園過年期間屬蛇者免費入園。

台北市立動物園除除夕休園外，初一至初三上午9時至下午5時正常開園，春節期間更推出生肖蛇年特色限量門票，初一至初三上午11時大門入口舞台推出「動物布偶來開運」快閃發放500個開運紅包，也可在動物園集章兌換蛇年紀念貼紙，園區還有多樣植物或魯冰花海等打卡熱點。

北市天文館也推出初一至初五生肖屬蛇的遊客，可以憑證免費參觀展示場，展示場也推出「蛇蛇如意·大吉大利」宇宙解謎遊戲，結合了蛇夫座、巨蛇座與火星的故事，引導民眾探索星空奧秘，闖關成功可憑票根參加紅包抽獎活動，每日限量六百個，送完為止。

此外，天文館為紀念火星探測60週年、預見未來的火星移民科技，策劃免費「旅行到火星」特展，可透過AR科技體驗操作火星車「毅力號」，每日下午2時有專人導覽，讓觀眾親身感受火星的神奇魅力。

兒童新樂園也推出「作伙蛇來新樂園」活動，初一至初五屬蛇民眾免費入園，新春期間刮刮樂好禮大獎天天送，每日限量2025張送完為止，最大獎是任天堂Switch每天一台。

春節期間北市社交機構不打烊，台北市立動物園、兒童新樂園、天文館除了除夕當天休息外，初一至初五皆正常營運，更推出一系列年節活動，讓民眾參與。圖／北市教育局提供
春節期間北市社交機構不打烊，台北市立動物園、兒童新樂園、天文館除了除夕當天休息外，初一至初五皆正常營運，更推出一系列年節活動，讓民眾參與。圖／北市教育局提供

動物園 火星 蛇年

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