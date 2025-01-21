影／蔣萬安曾指「寶林責任逃不了」…如今起訴談關鍵
寶林茶室食物中毒案去年3月底爆發，33人受害，其中奪走6條人命，北市府當時天天上火線，連開6天記者會，市長蔣萬安更強調「寶林的責任逃不掉」，如今北檢起訴負責人等5人，蔣下午到北市聯醫年前慰勞前回應，「期盼司法毋枉毋縱，還給當事人及家屬一個公道。」
北市府去年3月28日至4月2日每日召開「北市府針對寶林案進度更新說明記者會」，一連6天，蔣萬安4月2日更撂重話「寶林的責任跑不掉。」
蔣萬安今表示，寶林案發生時，衛生局同仁到現場去採檢，並採集生物跡證送台大法醫研究所檢驗，才發現並確認台灣史上第一起且是全球極少見的邦克列酸食安事件。
他說，當時台北市政府的立場就非常的堅定，對於業者該負起的責任，我們一定追究到底，所以也將相關的事證移送檢方。今天檢察官起訴，也期盼司法毋枉毋縱，還給當事人及家屬一個公道。
至於北市府在該案後相關防堵機制。蔣萬安說，當時我們提出修正，包括增加人力、編列預算成立一個檢驗的實驗室，同時修改相關規範、標準，對於發生疑似食安中毒事件，停業的標準更加嚴格等。
衛生局曾表示，寶林事件後，市府已修正「疑似食品中毒標準作業流程」，除原有疑似食品中毒就醫人數達6人以上狀況外，若有死亡、收治加護病房、休克、昏迷、麻痺等特殊狀況，無論幾人均得命業者立即暫停作業。
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