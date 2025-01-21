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北市賀新春 動物園推特色門票、兒童新樂園肖蛇免費

中央社／ 台北21日電

春節將至，北市動物園推出生肖蛇年特色限量門票，初一至初三還有限量開運紅包可拿；兒童新樂園、天文館則推出肖蛇的民眾初一至初五可免費進入，讓好運「蛇」進來。

北市教育局表示，春節連假將到來，為了歡慶蛇年，社教機構及育樂場域規劃了許多寓教於樂的活動，讓闔家共度歡樂時光。

市立動物園推出生肖蛇年特色限量門票，初一至初三（1月29日至31日）每日上午11時，民眾可於大門入口舞台處參加「動物布偶來開運」開運紅包發放快閃活動，前500名遊客可以獲得開運紅包；初一到初五可以到教育中心參觀最新推出的特展「適得其所」，逛完動物園也可以搭纜車去貓空走春，享受山上年節氣氛。

台北天文館於初一至初五（1月29至2月2日）期間，邀請生肖屬蛇的民眾憑證免費參觀展示場；展示場「蛇蛇如意．大吉大利」宇宙解謎遊戲，則結合了蛇夫座、巨蛇座與火星的故事，引導民眾探索星空奧秘，闖關成功後還可憑票根參加紅包抽獎活動。

兒童新樂園也推出「作伙蛇來新樂園」活動，春節初一至初五（1月29日至2月2日）期間，邀請生肖屬蛇的民眾免費入園；另外從1月25日起至2月2日，每日12時限時登場「蛇」來童趣市集，歡迎大小朋友一同來園區繽紛熱鬧一整天。

教育局提醒，動物園、天文館及兒童新樂園於1月28日（除夕）休館，市立圖書館1月28日至2月1日休館，請留意閉館時間。

動物園 紅包 蛇年

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