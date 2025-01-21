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結合直播創2.2億元業績 新北農會總幹事楊棟樑獲獎

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市農會總幹事楊棟樑（右）榮獲第30屆優秀農業教育及推廣人員獎項。記者江婉儀／攝影
新北市農會總幹事楊棟樑（右）榮獲第30屆優秀農業教育及推廣人員獎項。記者江婉儀／攝影

新北市農業局今舉辦113年度績優農漁會及農漁民表揚典禮，其中新北市農會總幹事楊棟樑獲第30屆優秀農業教育及推廣人員獎項，楊進入農會工作35年，為推動業績，已推動超過600場直播，他說，都市型農會要結合全省農漁會，將農漁畜產品變現金。

楊棟樑是農家子弟出身，深知從農的辛苦及困境，民國79年進新北市農會工作至今，致力於發展多元通路，解決產銷問題，2022年推出直播易利購-農業蝦皮、到店取貨，超過600場直播並締造2億2千萬的輝煌業績，更帶領新北市農會2023年獲得第9屆科技農企業菁創獎「科技應用類」獎項。

楊棟樑表示，初期經營時，遭遇到如何選擇適合顧客需求的農產是一大學問，多次磨合後，終於決定配合季節、節慶找商品，而另一個困難點就是找「伙伴」，為了讓其他農漁會認同這個團體合作的理念，親自帶領同仁全台走透透，了解各地農特產品，而都市型農會存在的另一個價值就是結合全省農漁會，將農漁畜產品變現金。未來新北市農會仍持續行銷優質農產。

另外，蘆洲區農會榮獲第18屆農金獎「數位金融推廣獎」及「農業金庫策略合作獎」雙特優，農會積極推動行動支付便利性，讓客戶能即時掌握財務狀況、便於追溯消費歷程、省去現金交易時間、享受不定期推出的優惠及便利理財，行動支付達1296客戶數，交易金額高達2540萬元。

新北市長侯友宜表示，市府將持續秉持「農業健康市／式」理念，協助農友打開通路，建立消費者信賴的健康農產品牌，讓消費民眾能夠選購產地直送當季的美味，並持續推動青農力計畫、農漁民長者健檢、食農教育、綠色照顧及生態給付等農業政策，打造友善從農從漁環境，從生產、生活及生態推動永續農業，繼而從點、線、面協助各項農業政策推動，達到農、碳、淨的目的，一起為新北農漁業打拼，再創新北農業高峰。

蘆洲區農會榮獲第18屆農金獎「數位金融推廣獎」及「農業金庫策略合作獎」雙特優。記者江婉儀／攝影
蘆洲區農會榮獲第18屆農金獎「數位金融推廣獎」及「農業金庫策略合作獎」雙特優。記者江婉儀／攝影
新北市農業局今舉辦113年度績優農漁會及農漁民表揚典禮。記者江婉儀／攝影
新北市農業局今舉辦113年度績優農漁會及農漁民表揚典禮。記者江婉儀／攝影

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