結合直播創2.2億元業績 新北農會總幹事楊棟樑獲獎

新北市農業局今舉辦113年度績優農漁會及農漁民表揚典禮，其中新北市農會總幹事楊棟樑獲第30屆優秀農業教育及推廣人員獎項，楊進入農會工作35年，為推動業績，已推動超過600場直播，他說，都市型農會要結合全省農漁會，將農漁畜產品變現金。

楊棟樑是農家子弟出身，深知從農的辛苦及困境，民國79年進新北市農會工作至今，致力於發展多元通路，解決產銷問題，2022年推出直播易利購-農業蝦皮、到店取貨，超過600場直播並締造2億2千萬的輝煌業績，更帶領新北市農會2023年獲得第9屆科技農企業菁創獎「科技應用類」獎項。

楊棟樑表示，初期經營時，遭遇到如何選擇適合顧客需求的農產是一大學問，多次磨合後，終於決定配合季節、節慶找商品，而另一個困難點就是找「伙伴」，為了讓其他農漁會認同這個團體合作的理念，親自帶領同仁全台走透透，了解各地農特產品，而都市型農會存在的另一個價值就是結合全省農漁會，將農漁畜產品變現金。未來新北市農會仍持續行銷優質農產。

另外，蘆洲區農會榮獲第18屆農金獎「數位金融推廣獎」及「農業金庫策略合作獎」雙特優，農會積極推動行動支付便利性，讓客戶能即時掌握財務狀況、便於追溯消費歷程、省去現金交易時間、享受不定期推出的優惠及便利理財，行動支付達1296客戶數，交易金額高達2540萬元。