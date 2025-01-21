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捷運環狀線北環段2031完工 新店蘆洲將一車到底

中央社／ 新北21日電

新北市長侯友宜今天到蘆洲視察捷運環狀線北環段機廠工程，台北捷運局工程局表示，北環段2031年完工通車後，從新店到蘆洲將能一車到底，班距可縮減到3分半。

侯友宜在國民黨立委洪孟楷等地方民代、里長陪同下，視察北環段機廠工程，北捷施工簡報指出，環狀線南北環段去年全數決標，北環段CF680C區段標工程進度已達25.82%，進度超前6.63%。

新北捷運局表示，北環段的北機廠完工後，地上將恢復為環保公園綠地，地下設有維修工廠、土木軌道廠、洗車廠、主變電站及行控中心等設施，開挖深度最深達22.32公尺、約7層樓高。

侯友宜在聽取簡報後實地到地下機廠視察工程情形，隨後還一一發放紅包給現場移工及施工團隊、合照。

侯友宜指出，北環段2031年通車後，將再增加列車29列，使得環狀線的列車將達46列，從新店到蘆洲將能一車到底，班距也會從目前的5分半縮短至3分半，大幅減少市民等車時間。

他表示，北環段機廠預留和五泰輕軌的銜接點，從蘆洲三重、泰山，甚至可到中和，貫穿新北都市中心，對新北發展很重要，南北環再接北市東環段，將可串接環狀線的雙北生活圈，進而讓三蘆地區成為交通運輸中心。

台北捷運 捷運環狀線

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