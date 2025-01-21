三重鄰損補破網 擋土安全維護勘驗擬不限領照時間

新北市三重區六張街鄰損案，人心惶惶，新北市府去年雖新增建築「擋土安全維護措施勘驗」，卻只適用去年7月以後新案，工務局長馮兆麟今天在議會專案報告時指出，研擬擴大到目前地下室擋土設施尚未施作完成的建築工程，不限領照日期，一律辦理勘驗，挖到一定程度後，還要再驗，以防萬一。

馮兆麟今天表示，六張街事發原因初判，疑似是因擋土措施施工品質不佳致樁外地下水及砂土滲流入開挖區內，導致鄰地基礎掏空致房屋傾斜狀況。

馮兆麟說，184號建物當天晚間倒塌，190號也在當天因傾斜拆除，為增加鄰房安全，後續施作六張街182號側、192號側、194巷2弄後側，共3側鄰房地質強化措施(CCP止水樁)，以強化鄰房基礎地質，目前都已經完成。

馮兆麟指出，新北市已委請新北市土木技師公會、新北市建築師公會及中華民國大地技師公會等3大技師公會針對致災原因詳細調查，待相關事證確認釐清，盡速將肇事相關人員移送審議及懲戒。

馮兆麟說，後續住戶協助部分，法制局已聘請專業律師進駐里辦公室，也協調建商透過信託方式辦理，也有請里長發放鄰損單供里民填寫，目前回收30份資料左右，都會入案到鄰損程序辦理。

在重建部分，都更處啟動畫定更新地區作業，研議比照0403地震模式，該地區後續推動更新時，得降低同意比例，以加速更新重建。

馮兆麟說，市府去年新增建築工「擋土安全維護措施勘驗」，但適用對象為去年7月1日起領得建築執照的建築工程，後續將研擬擴大，不限領照日期都要勘驗。

馮兆麟也說，市府也與六大公回研商，訂定「新北市申請建築許可涉特殊結構委託審查原則」適用審查條件，也將依內政部頒「強化建築物施工管理作業原則」，檢討本次災變建案擋土工法、地質條件及通報流程等檢討。

市議員陳明義認為，市府處理事件明快，但應建立處理事件程序SOP，他舉例如果發生飛安意外，同機型都會停飛檢查，相關小面積、小街廓危老都更都應檢討，馮應在任內建立相關機制，才是功德圓滿。

市議員陳啟能則指出，目前所有工程都是以結構技師簽證為準，他聽聞該工地早就滲水、地質流失3天，但相關監造單位都沒有通報市府，「只要移兩公分都會知道」，顯然監督與通報機制出了問題，市府必須要調查。

市議員顏蔚慈則說，這件事竟然是包商通報1999市府才知情，台北市在基泰案件，有修正自治條例，要求承造人相關監測數據，都要上傳到雲端供市府查核預防，而不是等到包商自己無法處理通報1999「事情大條」才知情。

莘聖建設透過聲明表示，鄰房災損部份已做安定補強，鄰損部分全力溝通修繕中，坍塌戶已全數安置，並支付1年租金，並添購傢俱，並持續針對賠償、買賣與改建方式協商中。

莘聖建設說，預售戶部份收款全數信託並未動用，承購戶可全額退戶退訂，無意退訂者保證未來在設計規畫上除符合受災戶需求外，公司會優先參考其原設計房型坪數、樓層供選擇以保障原有權利。

信託部份公司土地資產信託，協助受災住戶與產物保險公司洽談理賠第三責任險部份一千萬元，並與營造廠協商參與信託。