因應年前買花潮 建國花市、台北花市營業至除夕

農曆春節將屆，因應過年前的消費人潮，台北花市將從24日至28日除夕中午，全天候營業；此外，建國假日花市已從18日起每天早上9時營業至晚間8時，除夕當天則營業至下午5時。

台北市產業發展局今天表示，農曆過年將屆，許多民眾會買花卉妝點住家迎接好年，因應春節期間，民眾採購應景花卉需求及消費人潮，建國假日花市自18日至27日延長營業時間，每天從上午9時至晚上8時止。

產發局指出，至於28日（除夕）當天，建國假日花市將營業至下午5時止，而花市營業期間禁止停放任何車輛，另於2月1日、2日、8日、9日休市，期間原場地將提供讓民眾停車使用，並於15日、16日開市。

業者表示，今年花卉種類以花期較長的球根類仙客來較多，海棠花、長壽花也是民眾會選購的花卉，許多花卉的價格都平穩。

此外，位於內湖區的台北花市因應民眾春節期間採購花卉高峰期，即日起延長營業至下午3時，但須視個別攤商營業狀況而定，並將從24日至28日中午12時，全天24小時營業，連續108小時不打烊。

台北花市表示，農曆春節前夕，全台主要花卉產區供應量平穩，切花供貨量預估約100萬把，而各式盆花種類豐富，無論蝴蝶蘭、金桔、長壽花、菊花等，皆是民眾送禮或居家除舊布新的好選擇。