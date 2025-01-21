快訊

年終運勢大掃除！快丟辦公桌雜物 電腦螢幕放「這位置」運勢大開

情牽王柏傑3年爆分手！謝欣穎突發聲「你有什麼我值得去愛」疑洩心境

橫店漂泊12年 演員沈凱「1分鐘」爆紅夢一場

因應年前買花潮 建國花市、台北花市營業至除夕

中央社／ 台北21日電

農曆春節將屆，因應過年前的消費人潮，台北花市將從24日至28日除夕中午，全天候營業；此外，建國假日花市已從18日起每天早上9時營業至晚間8時，除夕當天則營業至下午5時。

台北市產業發展局今天表示，農曆過年將屆，許多民眾會買花卉妝點住家迎接好年，因應春節期間，民眾採購應景花卉需求及消費人潮，建國假日花市自18日至27日延長營業時間，每天從上午9時至晚上8時止。

產發局指出，至於28日（除夕）當天，建國假日花市將營業至下午5時止，而花市營業期間禁止停放任何車輛，另於2月1日、2日、8日、9日休市，期間原場地將提供讓民眾停車使用，並於15日、16日開市。

業者表示，今年花卉種類以花期較長的球根類仙客來較多，海棠花、長壽花也是民眾會選購的花卉，許多花卉的價格都平穩。

此外，位於內湖區的台北花市因應民眾春節期間採購花卉高峰期，即日起延長營業至下午3時，但須視個別攤商營業狀況而定，並將從24日至28日中午12時，全天24小時營業，連續108小時不打烊。

台北花市表示，農曆春節前夕，全台主要花卉產區供應量平穩，切花供貨量預估約100萬把，而各式盆花種類豐富，無論蝴蝶蘭、金桔、長壽花、菊花等，皆是民眾送禮或居家除舊布新的好選擇。

春節 農曆過年 除夕

延伸閱讀

墾丁春節訂房率緩升 南二都住房旺、地震暫無影響

排排排…南門市場湧「貪食蛇」買年貨 店家還沒連假已補貨手軟

如果薪水加倍 調查：八成九上班族願意過年正常上班

小年夜溫度驟降 吳德榮：除夕至初二寒流侵襲恐5度以下

相關新聞

三重鄰損補破網 擋土安全維護勘驗擬不限領照時間

新北市三重區六張街鄰損案，人心惶惶，新北市府去年雖新增建築「擋土安全維護措施勘驗」，卻只適用去年7月以後新案，工務局長馮...

「照顧未來的自己」無黨要求擴大敬老卡使用 新北社會局：審慎評估

台灣將進入超高齡社會，新北市無黨團結聯盟今天舉行記者會指出，新北市統籌分配稅款多了374億元，應該將敬老卡使用範圍擴大至...

結合直播創2.2億元業績 新北農會總幹事楊棟樑獲獎

新北市農業局今舉辦113年度績優農漁會及農漁民表揚典禮，其中新北市農會總幹事楊棟樑獲第30屆優秀農業教育及推廣人員獎項，...

影／北環段工程超前 侯友宜視察全國首座地下機廠公園

新北捷運環狀線南北環段去（2024）年全數決標，其中最早開工的北環段CF680C區段標，目前工程進度已達25.82%，進...

淡水古蹟博物館初二至初五不斷電 毛寶貝也能一起走春

春節將至，新北市立淡水古蹟博物館將在大年初二至初五（1月30日至2月2日）開放寵物入館，且大年初二另將在淡水紅毛城發放限...

博愛特區冒27層商辦遭批破壞地景 北巿文化局：退回再審

台北市重慶南路一段有棟危老都更案，即將興建27層樓高的頂級商辦，由於周遭17座市定古蹟、4座歷史建築，遭地方批評破壞景觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。