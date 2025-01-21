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「照顧未來的自己」無黨要求擴大敬老卡使用 新北社會局：審慎評估

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議會無黨團結聯盟今天要求市府擴大敬老卡使用範圍與點數累績。記者葉德正／攝影
新北市議會無黨團結聯盟今天要求市府擴大敬老卡使用範圍與點數累績。記者葉德正／攝影

台灣將進入超高齡社會，新北市無黨團結聯盟今天舉行記者會指出，新北市統籌分配稅款多了374億元，應該將敬老卡使用範圍擴大至購買生活物品，每月480元點未用完更應該累積，也應像中央督促「長照險」加速通過，「照顧老大人，就是照顧未來的自己」。

新北市社會局表示，新北市已確定新增的統籌分配款將至少投入10％於社會福利服務，社會局會持續傾聽各界聲音，待中央經費核定後通盤考量整體社福量能，精進優化政策福利推動。

無黨團結聯盟總召蔡錦賢指出，敬老就是敬老尊賢，以前他們為國家打拚，讓國家富裕起來，到了65歲政府應該多撥出一點錢，照顧他們的老年生活。

蔡錦賢說，新北市敬老卡每個月480點，但當月沒有用完就會被收回，但工程案件預算沒用完都可以保留到明年，他認為至少可以累積一整年，明年沒用再收回，讓老大人們更有尊嚴。

市議員李翁月娥說，敬老卡只侷限部分範圍太小，才會導致用不完，很多老年人到公園，如果可以拿來買牛奶、便當、三明治，怎麼可能讓政府收回？

李翁月娥說，敬老卡市政府德政，但每年都沒有編足，她認為明年度社會局應該擴編20億元預算，不僅擴大敬老卡使用範圍，更要每個月的480點可以累積。

許秀能回應，雖然財政收支劃分法三讀通過，但總統府目前尚未公布實施，統籌費配稅款什麼時候會分配下來目前還沒確認，敬老使用卡擴大範圍市府會等統籌分配稅款後，視財政狀況評估研議。

至於480點累積部分，許秀能強調，敬老卡是為了鼓勵長者能夠社會參與，到社區或搭乘大眾運輸工具，希望長者把點數用完，不希望累積，目前大眾運輸有半價優惠，又多給這480點的目的，就是希望有益他們的身心健康。

蔡錦賢與李翁月娥也提出，新北市目前健保卡遺失，都要到台北健保署臨櫃辦理現領，否則就要透過郵局等好幾天，兩人認為29區公所都可以辦理才能便利對網路不熟悉的長者；如果無法全部都有，至少可以大漢溪北、溪南做幾個示範點，讓老人家方便。

兩人也認為市府應該向中央反映「長照險」要盡速通過，現在預繳少少的錢，以利未來超高齡社會的長照問題。

衛生局專委楊時豪表示，公所辦理健保卡部分，衛生局有與健保署聯繫，但因為IC卡涉及很多個資，需要封閉式製卡，29區都做有困難，不過示範點部分，可以找幾區試試看，持續與中央研議中。至於長照現部分，也有持續向中央建議，讓地方有更穩定財源，維持長照。

健保卡 健保署 衛生局 長照

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