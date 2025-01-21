「照顧未來的自己」無黨要求擴大敬老卡使用 新北社會局：審慎評估

台灣將進入超高齡社會，新北市無黨團結聯盟今天舉行記者會指出，新北市統籌分配稅款多了374億元，應該將敬老卡使用範圍擴大至購買生活物品，每月480元點未用完更應該累積，也應像中央督促「長照險」加速通過，「照顧老大人，就是照顧未來的自己」。

新北市社會局表示，新北市已確定新增的統籌分配款將至少投入10％於社會福利服務，社會局會持續傾聽各界聲音，待中央經費核定後通盤考量整體社福量能，精進優化政策福利推動。

無黨團結聯盟總召蔡錦賢指出，敬老就是敬老尊賢，以前他們為國家打拚，讓國家富裕起來，到了65歲政府應該多撥出一點錢，照顧他們的老年生活。

蔡錦賢說，新北市敬老卡每個月480點，但當月沒有用完就會被收回，但工程案件預算沒用完都可以保留到明年，他認為至少可以累積一整年，明年沒用再收回，讓老大人們更有尊嚴。

市議員李翁月娥說，敬老卡只侷限部分範圍太小，才會導致用不完，很多老年人到公園，如果可以拿來買牛奶、便當、三明治，怎麼可能讓政府收回？

李翁月娥說，敬老卡市政府德政，但每年都沒有編足，她認為明年度社會局應該擴編20億元預算，不僅擴大敬老卡使用範圍，更要每個月的480點可以累積。

許秀能回應，雖然財政收支劃分法三讀通過，但總統府目前尚未公布實施，統籌費配稅款什麼時候會分配下來目前還沒確認，敬老使用卡擴大範圍市府會等統籌分配稅款後，視財政狀況評估研議。

至於480點累積部分，許秀能強調，敬老卡是為了鼓勵長者能夠社會參與，到社區或搭乘大眾運輸工具，希望長者把點數用完，不希望累積，目前大眾運輸有半價優惠，又多給這480點的目的，就是希望有益他們的身心健康。

蔡錦賢與李翁月娥也提出，新北市目前健保卡遺失，都要到台北健保署臨櫃辦理現領，否則就要透過郵局等好幾天，兩人認為29區公所都可以辦理才能便利對網路不熟悉的長者；如果無法全部都有，至少可以大漢溪北、溪南做幾個示範點，讓老人家方便。

兩人也認為市府應該向中央反映「長照險」要盡速通過，現在預繳少少的錢，以利未來超高齡社會的長照問題。

衛生局專委楊時豪表示，公所辦理健保卡部分，衛生局有與健保署聯繫，但因為IC卡涉及很多個資，需要封閉式製卡，29區都做有困難，不過示範點部分，可以找幾區試試看，持續與中央研議中。至於長照現部分，也有持續向中央建議，讓地方有更穩定財源，維持長照。