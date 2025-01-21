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影／北環段工程超前 侯友宜視察全國首座地下機廠公園
新北捷運環狀線南北環段去（2024）年全數決標，其中最早開工的北環段CF680C區段標，目前工程進度已達25.82%，進度超前6.63%。新北市長侯友宜上午前往國內首座結合公園的地下化捷運機廠，視察地下開挖及結構狀況，也特別在農曆年前慰勞工程人員，強調雙北市共同努力，希望在2031年捷運能一車到底從新店直達蘆洲。
侯友宜表示，環狀線北環段是中運量地下化捷運系統，全長14.93公里，路線自新北產業園區站起經過新莊、五股、蘆洲、三重進入台北市，新北市境內捷運路線長7.3公里，設置6座車站及1座機廠。
侯友宜說明，北環段的北機廠位於新北市三重區集賢環保公園，是首座公園下方具備完整功能的地下捷運機廠，占地約3.47公頃，設有維修工廠、土木軌道廠、洗車廠、主變電站及行控中心等設施，開挖深度最深達22.32公尺、約7層樓高，目前施作側牆結構支撐、連續壁施作與開挖，進度超前6.63%，預計2029年完工後，接續交由機電系統進場施作，而地面將有全新的環保景觀公園供市民使用。
侯市長指出，南北環機電標已於2021年開工，包含新北環狀線與南北環的系統更新整合工作、列車設備更新等，未來南北環通車後將再增加29輛列車，共有46輛列車服務雙北市民，2031年新店到蘆洲將能一車到底，班距也會從目前的5分半縮短至3分半，大幅減少市民等車時間。
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