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博愛特區冒27層商辦遭批破壞地景 北巿文化局：退回再審

聯合報／ 記者邱書昱洪子凱／台北即時報導
衡陽路54、56、58、60號店屋。記者邱書昱／攝影
衡陽路54、56、58、60號店屋。記者邱書昱／攝影

台北市重慶南路一段有棟危老都更案，即將興建27層樓高的頂級商辦，由於周遭17座市定古蹟、4座歷史建築，遭地方批評破壞景觀。文化局昨依法召開會議，會中文資所有權人及委員提出樓高、建設保護計畫有所疑慮，因而退回再審。

根據建築師事務所簡報的模擬圖可見，新大樓座落位置硬生生高於周邊的矮房，灰色玻璃帷幕的大樓更與老舊典雅建築呈突兀對比，又靠近於重慶南路一段104號、現為星巴克的市定古蹟，以及重慶南路一段120號的台灣銀行，都會造成視覺上的衝擊。

台北市文化局專委邱稚亘說，該危老都更案有送到都審，但由於周遭有諸多古蹟及歷建，依文化資產保存法第34條規範，先進行建設保護計畫審查，昨天會議中包含建案周遭的文化資產屋主也到場。

不過，邱稚亘說，開發單位缺乏與文資所有權人溝通，會議中文資委員及所有權人也針對量體樓高設計、低樓層的周邊整合，以及最重要建設保護計畫有許多疑慮，因此把該提案退回，請開發單位整合文資委員相關意見，再行送審。

邱稚亘也說，再審的時間就要看開發單位自行抓期程，沒有限制時間。

台北市都發局說明，當基地鄰近文化資產，需依據「文化資產保存法」經過文化資產審議程序，設計與施工上需符合文化資產保存的要求，經文化局出具同意文件後，再向台北市建築管理工程處申請建造執照。

都發局說，經查該案未向台北市府申請都市計畫容積移轉，基地範圍南側有市定古蹟衡陽路11、13、15及17號店屋。因此，本案是否得做為容積移轉接受基地，需經本府文化局確認後不影響古蹟後，才能作為接受基地。

重慶南路一段104號、現為星巴克的市定古蹟。記者邱書昱／攝影
重慶南路一段104號、現為星巴克的市定古蹟。記者邱書昱／攝影
重慶南路一段路上的台灣銀行。記者邱書昱／攝影
重慶南路一段路上的台灣銀行。記者邱書昱／攝影
台北市重慶南路一段的危老都更案。記者邱書昱／攝影
台北市重慶南路一段的危老都更案。記者邱書昱／攝影

北市府 古蹟 文化資產

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