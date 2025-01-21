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淡水古蹟博物館初二至初五不斷電 毛寶貝也能一起走春
春節將至，新北市立淡水古蹟博物館將在大年初二至初五（1月30日至2月2日）開放寵物入館，且大年初二另將在淡水紅毛城發放限量寵物小福袋，歡迎帶著萌寵來古蹟走春。
淡水古蹟博物館將於每月第一個六、日開放寵物入館，首次開放日適逢農曆春節，提前至大年初二至初五（1月30日至2月2日）連續開放四天，包括淡水紅毛城、滬尾礮台、淡水街長多田榮吉故居、滬尾小學校禮堂、淡水日本警官宿舍及淡水木下靜涯舊居，主推「寵物不落地、室內不進入」的規範，飼主可使用背袋、背巾或推車，在古蹟的戶外空間遊逛，其中淡水海關碼頭不受限制，可使用牽繩，大年初二上午9時30分、10時30分、11時30分將在淡水紅毛城發放寵物小福袋。
淡古館長蔡美治說，除了寵物走春外，「春遊淡古，蛇咪攏有」新春系列活動也將陸續開跑。1月22日至1月27日淡水木下靜涯舊居發放蛇年專屬貼紙。1月25日、26日淡水紅毛城發放特製春節斗方。
1月30日至2月2日淡水紅毛城、滬尾礮台入館就送春節古蹟貼紙，在淡水海關碼頭分享「響尾屁屁蛇」或「巨蛇光廊」合照就可兌換特色IP徽章，參觀「稅關新人下班生存指南─淡水稅關五十會特展」也有機會獲得彩虹蛇蛇包或扭蛋1次，而貼紙、斗方、徽章、蛇蛇包、扭蛋皆為每日限量發放。
淡水古蹟博物館1月28日、29日休館，1月30日至2月2日天天開館，開放時間自9時30分至晚間6時，門票1張80元，可參觀淡水紅毛城、滬尾礮台，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等身份享免票優惠，其餘6處古蹟則是全年度免費參觀。
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