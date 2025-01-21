侯友宜視察北環段捷運機廠 民代憂地質影響施工品質

新北市長侯友宜今上午前往三重視察北環段CF680C區段標，表示目前工程進度已達25.82%、進度超前6.63%，此地下化捷運機廠結合公園，並預留五泰輕軌協接介面。議員顏蔚慈表示北環段所在位置三爐地區地質鬆軟，今凌晨又發生地震，市府務必做好施工品質監控。

新北市長侯友宜今表示，北環段是銜接新店到蘆洲一車到底捷運路網，北環段捷運機廠興建進度目前25%比預計提早，未來南北環通車後將再增加29輛列車，共有46輛列車服務市民，2031年新店到蘆洲將能一車到底，班距也會從目前的5分半縮短至3分半，大幅減少市民等車時間。

侯友宜說，環狀線北環段是中運量地下化捷運系統，全長14.93公里，路線自新北產業園區站起經過新莊、五股、蘆洲、三重進入台北市，新北市境內捷運路線長7.3公里，設置6座車站及1座機廠，北環段新北境內可3線轉乘，分別為新北產業園區站Y19轉乘機場捷運、Y21站串聯新蘆線徐匯中學站、Y22站轉乘規劃中的五泰輕軌F01站。

市長侯友宜表示，北環段北機廠位於新北市三重區集賢環保公園，是首座公園下方具備完整功能的地下捷運機廠，預計2029年完工，地面將有全新的環保景觀公園供市民使用。

議員顏蔚慈對此表示，北環段發包施工是北市捷運局，市長來關心是好事，但主導權還是在台北，北換段如期完工但沒串聯北市還是會拖到通車時間。且由於蘆洲地區路幅小、人口多，蘆洲集賢路上下班壅塞，市民以苦不堪言。

另外，三重日前發生建案損鄰房，凸顯三蘆地區地質鬆軟，環狀線去年4月才因地震軌道位移，昨晚又發生地震，未來如何確保北環段品質，是新北捷運局須加強的重點。顏蔚慈表示，新北和北市捷運局募避做好溝通協調，未來的營運權捷運局也須提早著手辦理，以免再度上演環狀線營運權爭奪情形。