快訊

小心！詐騙集團引誘LINE開1功能「銀行帳戶全盜光」 3原則別疏忽

睡覺遇地震要逃嗎？內政部揭「正確保命法」 消防署籲床邊放3物品

終結出生公民權、特赦國會暴民 盤點川普上任首日簽署哪些行政命令？

聽新聞
0:00 / 0:00

侯友宜視察北環段捷運機廠 民代憂地質影響施工品質

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
北環段地下化捷運機廠施工現況。圖／新北市捷運局提供
北環段地下化捷運機廠施工現況。圖／新北市捷運局提供

新北市長侯友宜今上午前往三重視察北環段CF680C區段標，表示目前工程進度已達25.82%、進度超前6.63%，此地下化捷運機廠結合公園，並預留五泰輕軌協接介面。議員顏蔚慈表示北環段所在位置三爐地區地質鬆軟，今凌晨又發生地震，市府務必做好施工品質監控。

新北市長侯友宜今表示，北環段是銜接新店到蘆洲一車到底捷運路網，北環段捷運機廠興建進度目前25%比預計提早，未來南北環通車後將再增加29輛列車，共有46輛列車服務市民，2031年新店到蘆洲將能一車到底，班距也會從目前的5分半縮短至3分半，大幅減少市民等車時間。

侯友宜說，環狀線北環段是中運量地下化捷運系統，全長14.93公里，路線自新北產業園區站起經過新莊、五股、蘆洲、三重進入台北市，新北市境內捷運路線長7.3公里，設置6座車站及1座機廠，北環段新北境內可3線轉乘，分別為新北產業園區站Y19轉乘機場捷運、Y21站串聯新蘆線徐匯中學站、Y22站轉乘規劃中的五泰輕軌F01站。

市長侯友宜表示，北環段北機廠位於新北市三重區集賢環保公園，是首座公園下方具備完整功能的地下捷運機廠，預計2029年完工，地面將有全新的環保景觀公園供市民使用。

議員顏蔚慈對此表示，北環段發包施工是北市捷運局，市長來關心是好事，但主導權還是在台北，北換段如期完工但沒串聯北市還是會拖到通車時間。且由於蘆洲地區路幅小、人口多，蘆洲集賢路上下班壅塞，市民以苦不堪言。

另外，三重日前發生建案損鄰房，凸顯三蘆地區地質鬆軟，環狀線去年4月才因地震軌道位移，昨晚又發生地震，未來如何確保北環段品質，是新北捷運局須加強的重點。顏蔚慈表示，新北和北市捷運局募避做好溝通協調，未來的營運權捷運局也須提早著手辦理，以免再度上演環狀線營運權爭奪情形。

新北捷運局長李政安表示，環狀線北環段新北市境內已全面動工，共分CF680A、CF680B及CF680C三標，五股蘆洲段CF680A及蘆洲三重段CF680B分別於2023年10月和3月開工，目前正在施作連續壁，而最早在2022年開工的北機廠CF680C區段標，除了進度超前外，也預留與五股泰山輕軌銜接，將成為交通樞紐。

新北市長侯友宜今上午前往三重視察北環段CF680C區段標，表示目前工程進度已達25.82%、進度超前6.63%。記者李定宇／攝影
新北市長侯友宜今上午前往三重視察北環段CF680C區段標，表示目前工程進度已達25.82%、進度超前6.63%。記者李定宇／攝影
侯友宜今前往視察北環段CF680C區段標，並發放新年小紅包。記者李定宇／攝影
侯友宜今前往視察北環段CF680C區段標，並發放新年小紅包。記者李定宇／攝影
北環段地下化捷運機廠完工後，地面將設置公園。圖／新北市捷運局提供
北環段地下化捷運機廠完工後，地面將設置公園。圖／新北市捷運局提供

三重 侯友宜 地震 新北捷運 環狀線

延伸閱讀

【即時短評】任期最後2年 侯友宜拚捷運建設也留歷史定位

春安工作今晚正式啟動 侯友宜勉主動發掘弱勢邊緣人

林口A3計畫道路2026年完工 侯友宜盼105市道可今年開工

新北6藍委被提罷免 侯友宜不忍：他們全心為地方

相關新聞

「照顧未來的自己」無黨要求擴大敬老卡使用 新北社會局：審慎評估

台灣將進入超高齡社會，新北市無黨團結聯盟今天舉行記者會指出，新北市統籌分配稅款多了374億元，應該將敬老卡使用範圍擴大至...

博愛特區冒27層商辦遭批破壞地景 北巿文化局：退回再審

台北市重慶南路一段有棟危老都更案，即將興建27層樓高的頂級商辦，由於周遭17座市定古蹟、4座歷史建築，遭地方批評破壞景觀...

影／北環段工程超前 侯友宜視察全國首座地下機廠公園

新北捷運環狀線南北環段去（2024）年全數決標，其中最早開工的北環段CF680C區段標，目前工程進度已達25.82%，進...

淡水古蹟博物館初二至初五不斷電 毛寶貝也能一起走春

春節將至，新北市立淡水古蹟博物館將在大年初二至初五（1月30日至2月2日）開放寵物入館，且大年初二另將在淡水紅毛城發放限...

侯友宜視察北環段捷運機廠 民代憂地質影響施工品質

新北市長侯友宜今上午前往三重視察北環段CF680C區段標，表示目前工程進度已達25.82%、進度超前6.63%，此地下化...

汐東捷運推升汐止房價 主線施工市區將陷入交通黑暗期

捷運汐止東湖線今年3月間動工，市府先拓寬預定路線道路及遷移管線，一般預料等大同路、新台五路設圍籬時，汐止市區將進入交通黑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。