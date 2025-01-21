淡海輕軌崁頂機廠預計第2季開放 一窺捷運故事

新北捷運公司推全齡教育型觀光，與知名繪本作家幾米及在地文化團體旅學堂合作，將在淡海輕軌崁頂機廠推出導覽活動，預計第2季開放報名，讓民眾了解淡海輕軌的故事。

新北大眾捷運股份有限公司表示，延續淡海輕軌公共藝術「閉上眼睛一下下」系列作品理念，淡海機廠融入幾米繪本元素，將傳統維修設施工廠轉為充滿想像力的戶外教育空間，希望透過藝術溫度消融工業場域距離感，打造每個角落都能說故事的「祕密基地」。

旅學堂今天發布新聞稿指出，日前舉辦導覽測試場，首場體驗活動為淡海國小五年級師生參與，由輕軌紅樹林站搭乘導覽專列，沿途欣賞11個站點的公共藝術，最後抵達充滿神秘色彩的崁頂機廠。淡海國小教務主任張作亘說，這種結合在地特色的戶外教學方式，不僅加深學童對家鄉認同感，也更加關注永續議題。

旅學堂表示，機廠內將幾米繪本場景融入導覽動線，打造寓教於樂深度體驗場域。旅學堂負責人李琪說，這一趟不僅介紹軌道運輸，更結合環境教育、藝術美學與在地文化，活動設計以聯合國永續發展目標為核心，融入綠色旅行、環境保護、文化傳承等多元面向，預計第2季開放機關團體、戶外教學報名專屬遊程。

新北捷運公司說，Open崁頂機廠計畫是軌道企業轉型里程碑，通過藝術與教育結合，實踐企業社會責任，為下一代打造永續未來，崁頂機廠預計第2季正式對外開放，將推出一系列親子共學方案，包括小小職人體驗、藝術教育工作坊及在地人文歷史探索等活動。