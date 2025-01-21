汐東捷運推升汐止房價 主線施工市區將陷入交通黑暗期

捷運汐止東湖線今年3月間動工，市府先拓寬預定路線道路及遷移管線，一般預料等大同路、新台五路設圍籬時，汐止市區將進入交通黑暗期。市議員張錦豪建議交通尖峰時段規畫免費跳蛙公車，減少車流量。市議員白珮茹說，車道縮減必然衝擊交通，市府要做好照明等配套，用路人也要體諒包容。

新北市政府為了讓汐東捷運工程更有效率，前年底就發包「要徑工程」，工程總經費近4億元，主要項目為吉林街、福德三路拓寬，同步增設排水箱涵，解決南陽街涵洞淹水問題。大同路自同興路到台鐵汐科站的自來水管也會遷移，以利日後捷運工程落墩時，不致影響民生用水。

吉林街、福德三路目前是6到8公尺寬，將拓寬到16公尺。張錦豪說，吉林街、福德三路原本是兩線道，拓寬工程施工期間仍維持兩線道，對交通影響不大。拓寬完成後，捷運主線施工，仍能提供兩線道供通行，肯定市府的規畫。

張錦豪比較憂心的是汐止區公所到台鐵汐科站間，當捷運工程施工時，車道必然會縮減，交通尖峰時段會嚴重回堵。更麻煩的時交通黑暗期可能要持續好幾年，市府不能不負責任，讓用路人自尋出路，建議施工時間，可以開辦跳蛙公車，從汐止開往台北火車站或北捷站點，提供通勤族不開車的誘因，既便民又減少車流量。

白珮茹表示，汐東線捷運施工期間，因為吉林街、福德三路車道數不變，社后地區「外來車」也不多，所以對交通的衝擊比較小，但因圍籬會妨礙視線，提醒市府要加強照明。

就如同各地興建捷運衝擊交通一樣，大同路是汐止和基隆通勤族往台北的交通要道，白珮茹認為同興路至汐科站路段，封閉部分車道興建捷運，大同路車道縮減，必然會造成尖峰時段車流打結，提醒用路人要相互體諒，注意行車安全。

從汐止搭火車很快就到南港，非交通尖峰時段開車進入北市1、20分鐘就能，加上汐東線捷運可望開通，汐止地區房價近幾年明顯推升，新推建案已見「8字頭」行情，電梯中古屋成交價也有4、50萬元。雖然遠比早期房價高出許多，但因仍只是南港房價的2/3、1/2，仍見買氣。