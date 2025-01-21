快訊

小心！詐騙集團引誘LINE開1功能「銀行帳戶全盜光」 3原則別疏忽

睡覺遇地震要逃嗎？內政部揭「正確保命法」 消防署籲床邊放3物品

終結出生公民權、特赦國會暴民 盤點川普上任首日簽署哪些行政命令？

聽新聞
0:00 / 0:00

汐東捷運推升汐止房價 主線施工市區將陷入交通黑暗期

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
汐東捷運路線通過的大同路、新台五線路段，在圍籬施工時恐造成塞車，讓汐市區進入交通黑暗期。圖為汐東線汐止區公所站預定地。聯合報系資料照片
汐東捷運路線通過的大同路、新台五線路段，在圍籬施工時恐造成塞車，讓汐市區進入交通黑暗期。圖為汐東線汐止區公所站預定地。聯合報系資料照片

捷運汐止東湖線今年3月間動工，市府先拓寬預定路線道路及遷移管線，一般預料等大同路、新台五路設圍籬時，汐止市區將進入交通黑暗期。市議員張錦豪建議交通尖峰時段規畫免費跳蛙公車，減少車流量。市議員白珮茹說，車道縮減必然衝擊交通，市府要做好照明等配套，用路人也要體諒包容。

新北市政府為了讓汐東捷運工程更有效率，前年底就發包「要徑工程」，工程總經費近4億元，主要項目為吉林街、福德三路拓寬，同步增設排水箱涵，解決南陽街涵洞淹水問題。大同路自同興路到台鐵汐科站的自來水管也會遷移，以利日後捷運工程落墩時，不致影響民生用水。

吉林街、福德三路目前是6到8公尺寬，將拓寬到16公尺。張錦豪說，吉林街、福德三路原本是兩線道，拓寬工程施工期間仍維持兩線道，對交通影響不大。拓寬完成後，捷運主線施工，仍能提供兩線道供通行，肯定市府的規畫。

張錦豪比較憂心的是汐止區公所到台鐵汐科站間，當捷運工程施工時，車道必然會縮減，交通尖峰時段會嚴重回堵。更麻煩的時交通黑暗期可能要持續好幾年，市府不能不負責任，讓用路人自尋出路，建議施工時間，可以開辦跳蛙公車，從汐止開往台北火車站或北捷站點，提供通勤族不開車的誘因，既便民又減少車流量。

白珮茹表示，汐東線捷運施工期間，因為吉林街、福德三路車道數不變，社后地區「外來車」也不多，所以對交通的衝擊比較小，但因圍籬會妨礙視線，提醒市府要加強照明。

就如同各地興建捷運衝擊交通一樣，大同路是汐止和基隆通勤族往台北的交通要道，白珮茹認為同興路至汐科站路段，封閉部分車道興建捷運，大同路車道縮減，必然會造成尖峰時段車流打結，提醒用路人要相互體諒，注意行車安全。

從汐止搭火車很快就到南港，非交通尖峰時段開車進入北市1、20分鐘就能，加上汐東線捷運可望開通，汐止地區房價近幾年明顯推升，新推建案已見「8字頭」行情，電梯中古屋成交價也有4、50萬元。雖然遠比早期房價高出許多，但因仍只是南港房價的2/3、1/2，仍見買氣。

捷運 汐止 車道

延伸閱讀

學期末鼓勵學子 新北市議員發獎助學金勉再接再厲

張錦豪參加魷魚遊戲湊錢？警與民代合作 宣導AI變臉詐騙

新北金山香菓園野溪護岸毀損 居民盼整治改善

爭搶設輝達海外總部 新北：對方要求高建蔽率、蓋蛋型建物

相關新聞

「照顧未來的自己」無黨要求擴大敬老卡使用 新北社會局：審慎評估

台灣將進入超高齡社會，新北市無黨團結聯盟今天舉行記者會指出，新北市統籌分配稅款多了374億元，應該將敬老卡使用範圍擴大至...

博愛特區冒27層商辦遭批破壞地景 北巿文化局：退回再審

台北市重慶南路一段有棟危老都更案，即將興建27層樓高的頂級商辦，由於周遭17座市定古蹟、4座歷史建築，遭地方批評破壞景觀...

影／北環段工程超前 侯友宜視察全國首座地下機廠公園

新北捷運環狀線南北環段去（2024）年全數決標，其中最早開工的北環段CF680C區段標，目前工程進度已達25.82%，進...

淡水古蹟博物館初二至初五不斷電 毛寶貝也能一起走春

春節將至，新北市立淡水古蹟博物館將在大年初二至初五（1月30日至2月2日）開放寵物入館，且大年初二另將在淡水紅毛城發放限...

侯友宜視察北環段捷運機廠 民代憂地質影響施工品質

新北市長侯友宜今上午前往三重視察北環段CF680C區段標，表示目前工程進度已達25.82%、進度超前6.63%，此地下化...

汐東捷運推升汐止房價 主線施工市區將陷入交通黑暗期

捷運汐止東湖線今年3月間動工，市府先拓寬預定路線道路及遷移管線，一般預料等大同路、新台五路設圍籬時，汐止市區將進入交通黑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。