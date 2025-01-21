影／蔣萬安視察魚類、果菜批發市場 承諾監督魚市場改建工程如期完工

農曆新年將至，台北市長蔣萬安清晨前往北市萬大魚類批發市場及第一果菜批發市場視察，除發放紅包慰勞業者與工作人員的辛苦，也了解春節期間蔬果及海鮮產品供需狀況。蔣萬安致詞祝福大家「新年發財賺大錢」，並會監督魚市場改建工程如期完工。

蔣萬安清晨五點準時抵達萬大魚類批發市場，除贈送紅包給忙碌的魚販們，並詢問業者魚貨的供應情形，隨後前往果菜批發市場視察，不少攤商要求與市長合影、索取簽名。有水果攤商免費致贈一盒櫻桃時，市長堅持要付費購買，還說「我太太最愛吃櫻桃」。