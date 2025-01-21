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影／蔣萬安視察魚類、果菜批發市場 承諾監督魚市場改建工程如期完工

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
台北市長蔣萬安（左）清晨前往北市萬大魚類批發市場視察，攤商要求與市長自拍合影。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（左）清晨前往北市萬大魚類批發市場視察，攤商要求與市長自拍合影。記者侯永全／攝影

農曆新年將至，台北市長蔣萬安清晨前往北市萬大魚類批發市場及第一果菜批發市場視察，除發放紅包慰勞業者與工作人員的辛苦，也了解春節期間蔬果及海鮮產品供需狀況。蔣萬安致詞祝福大家「新年發財賺大錢」，並會監督魚市場改建工程如期完工。

蔣萬安清晨五點準時抵達萬大魚類批發市場，除贈送紅包給忙碌的魚販們，並詢問業者魚貨的供應情形，隨後前往果菜批發市場視察，不少攤商要求與市長合影、索取簽名。有水果攤商免費致贈一盒櫻桃時，市長堅持要付費購買，還說「我太太最愛吃櫻桃」。

蔣萬安致詞強調，一定要將魚類批發市場的改建工程如期完工，所以會努力監督相關品質。他也祝福大家新年「發財賺大錢」「身體健康、萬事如意」，金蛇年「蛇」麼都好。

台北市長蔣萬安（左）清晨前往北市第一果菜批發市場視察，除發放紅包慰勞業者，也了解春節期間蔬果及海鮮產品供需狀況。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（左）清晨前往北市第一果菜批發市場視察，除發放紅包慰勞業者，也了解春節期間蔬果及海鮮產品供需狀況。記者侯永全／攝影
天未亮的清晨，北市萬大魚類批發業者，在燈火通明的市場內辛勤忙碌。記者侯永全／攝影
天未亮的清晨，北市萬大魚類批發業者，在燈火通明的市場內辛勤忙碌。記者侯永全／攝影
農曆新年將至，北市萬大魚類批發市場內的業者，在大批生鮮魚產品堆中辛勤忙碌，市場業者表示，目前魚貨穩定，價格未有太大波動。記者侯永全／攝影
農曆新年將至，北市萬大魚類批發市場內的業者，在大批生鮮魚產品堆中辛勤忙碌，市場業者表示，目前魚貨穩定，價格未有太大波動。記者侯永全／攝影
農曆新年將至，第一果菜批發市場內的業者，在擺滿一箱箱的蔬果堆中辛勤作業，北農表示，目前蔬果供貨穩定，價格未有太大波動。記者侯永全／攝影
農曆新年將至，第一果菜批發市場內的業者，在擺滿一箱箱的蔬果堆中辛勤作業，北農表示，目前蔬果供貨穩定，價格未有太大波動。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（右）清晨前往北市萬大魚類批發市場視察，手持土魠魚詢問業者魚貨供應狀況。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（右）清晨前往北市萬大魚類批發市場視察，手持土魠魚詢問業者魚貨供應狀況。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（左）清晨前往北市萬大魚類批發市場視察，除發放紅包慰勞業者，也了解春節期間海鮮產品供需狀況。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（左）清晨前往北市萬大魚類批發市場視察，除發放紅包慰勞業者，也了解春節期間海鮮產品供需狀況。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（右）清晨前往北市萬大魚類批發市場視察發紅包，並與攤商互比「讚」。記者侯永全／攝影
台北市長蔣萬安（右）清晨前往北市萬大魚類批發市場視察發紅包，並與攤商互比「讚」。記者侯永全／攝影

攤商 蔣萬安 魚類

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