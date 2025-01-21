年前來不及…京華城暫緩20%爭議容獎 年後才可能來變更

京華城涉弊，北市副市長李四川上周邀專家學者討論後續，鼎越主動願暫緩具爭議20%容積獎勵。據了解，上周開會至今鼎越尚未來申請變更，據悉，因要變更設計，拿掉20%容獎需時間重新審查結構，要等年後才可能來申請。

鼎越上周二晚間函文市府，願暫緩20%容積獎勵，目前市府尚未收到申請變更。知情人士分析，申請變更設計，鼎越還是要找建築師重新設計量體要怎麼樣去減掉20%容積獎勵部分？也要討論減掉哪些樓的樓地板面積？如果能維持原來的結構不變，京華城後續變更的結構外審就會比較簡單，如果改變不大，外審或都設審查時間，就會縮得很短。若結構沒有改變，原來的結構技師約一周就可以簽證，但時間上恐怕還是要等到年後才可能來申請。

至於上周鼎越來函公文，據了解，除提到會儘速來辦建照變更，也有提到要修正協議書。

國民黨議員游淑慧要求北市府應終止與鼎越開發股份有限公司簽訂的「修訂北市松山區西松段三小段156地號第三種商業區(特)土地使用分區管制規定細部計畫案」協議書。

根據鼎越與北市府簽訂的協議書內容，都發局當初自創韌性城市、智慧城市、宜居城市三項貢獻，讓京華城獲20％容獎。其中「韌性城市貢獻獎勵」占4％容獎，取得條件包含在領使用執照前，完成復盛公園改造，與公園路燈工程管理處簽訂認養契約書並認養50年。

「宜居城市貢獻獎勵」占8％容獎包含「整修順平道路鋪面」範圍為更新吉祥路及東寧路整體街廓及路寬，更新達1000平方公尺，且應於取得使用執照前交付新建工程處接管；還有取得耐震設計標章、提供公眾服務或公益空間永久使用權(回饋800平方公尺空間供市府永久使用，接收單位為產發局。)

市府官員表示，上周鼎越來函的公文就有提到，會儘速來辦建照變更，及修正協議書。所以議員要求廢止協議書，鼎越自己在暫緩、拿掉那20%容積獎勵時，也會一併把捐地(回饋空間)部分拿掉，雙方會再修協議書，只要容積獎勵拿掉，捐地部分及協議回饋內容就會刪掉，這部分不會有問題。