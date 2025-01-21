蔣萬安視察農曆年節前蔬果魚行情 黃魚、真鯛稍漲2成

台北市長蔣萬安今天清晨五點到萬大魚類批發市場、第一果菜批發市場視察，慰問攤商業者及工作人員外，也了解春節前蔬果、魚產品供應情況。北農、魚市也表示，目前供貨穩定，菜價和魚貨價不會有太大漲幅。

蔣萬安到場致詞時表示，過去一段時間大家都很辛苦，市府也幫忙大家在殺魚區域衛生環境做改善、理貨區和外牆區的美化，也增設防滑及排水系統改善工程，總計一千多萬元經費，希望大家工作時有安全衛生的環境。

蔣萬安也特別提到第一魚果市場改建，他強調，關心的市場改建工程，目前都在相關期程進行，會努力監督施工品質，要讓市場改建工程如期如實完工。隨後也到各個攤位慰問巡視。

由於下周開始年節放假，市場外頭也有不少人採買，關於應景的蔬果行情。北農副總經理路全利表示，目前菜量供應穩定，中南部等產區氣候佳，有利農作物生長平順，菜價不會有太大波動，僅有長年菜、菠菜、蘿蔔等應景食材會有較大的需求。

水果部分，路全利說，今年10月、11月天氣關係，相較往年產量少，但是北農積極掌握貨源，或以進口等滿足消費者年節需求。他也說，除夕前五天北農也加強作業加強供應單位因應節情需求，增量供應。

另外，漁獲量部分，台北漁產公司業務部經理李俊傑說，漲幅最主要是年底的黃魚和養殖迦納魚（真鯛）約兩成為主，但因為該魚累平時需求量不大，所以接近年時進場供貨，目前該漲的都差不多。而台灣養殖魚貨成功，替代品項多元，因此較不會有供貨量減少單價提升很高的現象。