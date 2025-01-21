單車闖紅燈 北市去年千件

有民眾騎自行車因路段有行人早開時相，眼見行人綠燈便行駛過去，遭警察開罰闖紅燈。北市交通局表示，常有騎單車民眾搞不清楚該看行人或車輛號誌，導致觸法；交大統計，去年取締自行車闖紅燈有1154件，與前一年508件相比增加646件。

民眾在社群上分享開罰影片，她指出，不少路段會有行人先行的早開時相，導致自行車騎士直覺性騎過去，不料，卻被警察鳴笛攔下，當下沒有察覺是自己闖紅燈，被罰700元。

北市交工處設施科正工程司黃華宇表示，自行車可騎乘在車道和行人穿越道，若以號誌依循，如果人行道上有畫設自行車道線，就可依行人綠燈號誌穿越；若沒有畫設，要依照汽機車號誌為準。

至於人行道旁繪有自行車道，但寬度過擠或有行人，騎士能否穿越？黃華宇說，若以安全為考量，建議以牽引單車方式過馬路。交通局也會持續宣導自行車騎乘方式，若增加太多告示牌，會造成資訊量過大，難以觀察狀況，提醒自行車騎士，騎乘在人行道時要以行人優先，避免人車爭道。

北市警交通大隊中隊長王偉宇表示，自行車執法部分，警方以闖紅燈、行駛快車道等影響較大的違規為主，若有特殊狀況，無法行駛自行車穿越道則不會開罰。