淡江大橋特殊設計 耐震7級

淡江大橋2019年開工，目前進度77%，即將在今年底完工。為減輕橋面重量，不用一顆螺栓，全靠焊接技術。近年地震頻繁，交通部公路局針對淡江大橋方圓50公里斷層，參照921大地震、去年0403花蓮與日本地震經驗，確保可承受7級地震，達到「小震不壞、大震可修」。

建橋過程挑戰重重，橋體由知名建築師札哈‧哈迪（Zaha Hadid）設計，主塔3D曲面造型嚇跑不少廠商，流標7次。如今結構已見雛形，記者隨著主塔斜坡電梯，上到施工中的橋面，夕陽在遠方緩緩落下，施工團隊忙進忙出趕工。

淡江大橋2019年開工，進度已達77%。記者蘇健忠／攝影

公路局北區公路新工分局第三工務段長鄭閔中坦言，當初不少專家學者建議，乾脆別以原方案施作，將橋塔3D曲面改為直線，時任公路局長陳彥伯堅持原設計，自認淡江大橋是他們這一代人責任「如果我們不做，以後這座橋不會再往前」。

鄭閔中回憶，當初主橋塔腳施作第一個昇層便花70天，「大家都想主塔還有52個昇層，做得完嗎？」好在模板、鋼筋工班做中學，克服困難，昇層建造時間從70天縮短至50天、20天，現主橋塔腳已合併，用自動爬模系統，現在最快7天可完成一個昇層。

即便用螺栓施工較快，但淡江大橋跨徑長達450公尺，考量耐震度、減少10%橋梁重量，橋體斷面沒用一顆螺栓，全用焊接。

淡水端橋面預計3月可閉合、7月完成200公尺高主塔，八里端9月閉合。完工後往來淡水、八里可縮短15公里路程、節省20分鐘車程，並紓解台2線竹圍路段、關渡大橋車流量。

回顧歷史，台灣首座單塔不對稱斜張橋是1999年通車的高屏溪斜張橋，曾為亞洲最大單塔不對稱斜張橋。如今淡江大橋橫跨長度更大、主橋塔採3D曲面，難度更上一層樓。

當初承接高屏溪斜張橋的模板系統廠商PERI Japan，也是淡江大橋施工團隊之一。無獨有偶，模板系統廠商PERI Japan日籍技術技師平澤純，師父曾參與高屏溪斜張橋，徒弟投入淡江大橋工程，師徒傳承工法在台留下佳話。