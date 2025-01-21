和平新生天橋放公園？地方反對

台北市和平新生天橋去年11月拆除，一度引發民團抗爭，質疑未溝通便強拆。市府昨開意象設置研商會議，民團提案拆卸後橋體放大安森林公園內，讓天橋再生；有里長、居民反對，憂心衍生街友聚集等亂象。

大安森林公園之友基金會秘書長賴素燕表示，尊重新生和平天橋後續橋體再生構想，但因天橋原本在公園外，以認養單位角度不希望橋體放公園內，尤其大安森林公園是鳳頭蒼鷹育雛地點，屬生態敏感區。

天橋再利用提案小組提案人呂冠緯說，地方擔心出現生態、流浪漢等問題，理解會有不同聲音，不堅持和平新生天橋拆卸後橋體放在哪，做法可以再討論。

台北市和平新生天橋拆除後，市府昨邀里長、民團、在地居民開天橋意象設置方案會議。市府參考紅樓、北門牌面，規畫在大安區公所前、大安森林公園8號出口處，將天橋興建沿革設紀念告示牌、重疊影像牌等方式紀念，民眾站在透明材質牌面前，可透過牌面上彩繪橋身的重疊影像，重現和平新生天橋於現地的樣貌。

民團組成再利用提案小組提出天橋再利用3方案，建議鋼構橋體可作為公園遊憩設施、多元新生空間、候車亭等再利用，放置地點在大安森林公園南側風災樹倒區、大安森林公園7號出口前公車亭。

在地里長堅決反對，他說，有涼亭就容易有遊民，在哪個位置都好，就是不要放在大安森林公園內。

工務局副局長張郁慧表示，3塊拆卸後橋體會繼續保存，選址會牽涉到3塊大小能不能變形，如做成公車亭可能需要變形，未來選址確定，就會循公民參與等方式，以委託案處理。

北市去年底陸續拆新生和平、中正文林、承德敦煌天橋後，接下來還有行政院、銘傳國小等8座天橋，會在3年內陸續檢討存廢，配合人本交通政策，依橋齡年限等條件去思考。

另，新北最近一座拆除的陸橋是去年12月17日拆土城區中華陸橋，去年陸續拆4座，目前剩96座，預計以每年拆3、4座量能推進，須獲得地方共識才會拆。