春安勞檢不合格！北市信義區四季飯店工地遭罰10萬元

北市勞動局執行春節前工安勞檢，今天率勞檢處至信義區「元利建設旅館大樓新建工程」工地現場勞檢，檢查結果發現事業單位對暴露鋼筋未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護，將依違反職業安全衛生法令，依法裁處10萬元罰鍰。

有鑑於本月16日春安期間，北市南港區發生一起營造工地火災事故，雖未造成人員傷亡，但也凸顯春安期間營造工地施工管理疏失潛在問題，勞動局長高寶華表示，事業單位務必每日作業前做好各項安全防護設施，並落實各項職業安全衛生管理，特別是高危險行業的防災作為，對於近期工地火災的事故，也特別要求勞檢處，對於工地內存放易燃物品嚴格檢查。