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春安勞檢不合格！北市信義區四季飯店工地遭罰10萬元

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市勞動局至信義區「元利建設旅館大樓新建工程」工地現場勞檢，檢查結果發現事業單位對暴露鋼筋未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護，將依違反職業安全衛生法令，依法裁處10萬元罰鍰。圖／北市勞動局提供
北市勞動局至信義區「元利建設旅館大樓新建工程」工地現場勞檢，檢查結果發現事業單位對暴露鋼筋未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護，將依違反職業安全衛生法令，依法裁處10萬元罰鍰。圖／北市勞動局提供

北市勞動局執行春節前工安勞檢，今天率勞檢處至信義區「元利建設旅館大樓新建工程」工地現場勞檢，檢查結果發現事業單位對暴露鋼筋未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護，將依違反職業安全衛生法令，依法裁處10萬元罰鍰。

有鑑於本月16日春安期間，北市南港區發生一起營造工地火災事故，雖未造成人員傷亡，但也凸顯春安期間營造工地施工管理疏失潛在問題，勞動局長高寶華表示，事業單位務必每日作業前做好各項安全防護設施，並落實各項職業安全衛生管理，特別是高危險行業的防災作為，對於近期工地火災的事故，也特別要求勞檢處，對於工地內存放易燃物品嚴格檢查。

勞動檢查處長梁蒼淇表示，營造工程於農曆年前常有趕工之情況，稍有不慎，極易發生職業災害。今天檢查項目特別針對墜落災害預防外，也對易引起火災之場所應落實動火管制，對於工地內存放易燃物品，或從事電氣作業可能產生火花、電弧等危害，應做好相關防護措施並落實自動檢查，以避免災害發生。

北市勞動局至信義區「元利建設旅館大樓新建工程」工地現場勞檢，檢查結果發現事業單位對暴露鋼筋未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護，將依違反職業安全衛生法令，依法裁處10萬元罰鍰。圖／北市勞動局提供
北市勞動局至信義區「元利建設旅館大樓新建工程」工地現場勞檢，檢查結果發現事業單位對暴露鋼筋未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護，將依違反職業安全衛生法令，依法裁處10萬元罰鍰。圖／北市勞動局提供

勞檢 火災 職業安全

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