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林口A3計畫道路2026年完工 侯友宜盼105市道可今年開工

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
A3計畫道路是105市道先期工程，預計2026年1月完工。記者劉懿萱／攝影
A3計畫道路是105市道先期工程，預計2026年1月完工。記者劉懿萱／攝影

新北市林口成長快速，為提升林口往八里道路品質，市府規畫A3計畫道路，改善林口、八里之間的交通。新北市長侯友宜說，A3計畫道路是105市道先期工程，預計明年1月完工，希望105市道能今年底開工，到時通車打通林口、八里之間的交通瓶頸路段。

侯今視察A3計畫道路新闢工程，致詞提到林口有國際AI+智慧園區、商場、國際媒體園區等大型開發案，人口成長快速，為解決林口往八里道路狹窄，規畫另闢A3計畫道路，全長2.13公里，完工後提供雙向四車道，及2.2公尺寬的人行空間。

侯也提及，A3計畫道路預計明年1月完工，希望A3計畫道路再往北的105市道能今年底開工，將新闢雙向四車道高架橋，包含兩處的環道設計，有效舒緩陡坡與連續髮夾彎問題，目標2030年完工。且隨著A3計畫道路、105市道完工，侯也要求工務局，重新檢討通往林口的道路，比如從粉寮路上來林口，坡度大但路並不大。

議員蔡淑君回億，林口往來八里車量多，2016年曾開協調會，提出兩個方案，看是要從原105市道拓寬，還是再開一條計畫道路，但過程中遇到住戶不願拆遷，才換成如今的40米計畫道路。而市長提到粉寮路，她認為，前兩任市長分別做了一、二期，盼市府繼續將粉寮路、加油站口往五股方向拓寬。

議員李宇翔則說，過去往林口的山路都比較蜿蜒，A3計畫道路、105市道拓寬工程，對林口、八里來說很重要，尤其林口國際AI+智慧園區陸續有廠商進駐，但聯外道路卻很小條。如今A3計畫道路進度已達32.80%，盼市府繼續優化八里市區道路。

A3計畫道路是105市道先期工程，預計2026年1月完工。記者劉懿萱／攝影
A3計畫道路是105市道先期工程，預計2026年1月完工。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今視察A3計畫道路。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今視察A3計畫道路。記者劉懿萱／攝影

八里 林口

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