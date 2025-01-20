林口A3計畫道路2026年完工 侯友宜盼105市道可今年開工

新北市林口成長快速，為提升林口往八里道路品質，市府規畫A3計畫道路，改善林口、八里之間的交通。新北市長侯友宜說，A3計畫道路是105市道先期工程，預計明年1月完工，希望105市道能今年底開工，到時通車打通林口、八里之間的交通瓶頸路段。

侯今視察A3計畫道路新闢工程，致詞提到林口有國際AI+智慧園區、商場、國際媒體園區等大型開發案，人口成長快速，為解決林口往八里道路狹窄，規畫另闢A3計畫道路，全長2.13公里，完工後提供雙向四車道，及2.2公尺寬的人行空間。

侯也提及，A3計畫道路預計明年1月完工，希望A3計畫道路再往北的105市道能今年底開工，將新闢雙向四車道高架橋，包含兩處的環道設計，有效舒緩陡坡與連續髮夾彎問題，目標2030年完工。且隨著A3計畫道路、105市道完工，侯也要求工務局，重新檢討通往林口的道路，比如從粉寮路上來林口，坡度大但路並不大。

議員蔡淑君回億，林口往來八里車量多，2016年曾開協調會，提出兩個方案，看是要從原105市道拓寬，還是再開一條計畫道路，但過程中遇到住戶不願拆遷，才換成如今的40米計畫道路。而市長提到粉寮路，她認為，前兩任市長分別做了一、二期，盼市府繼續將粉寮路、加油站口往五股方向拓寬。