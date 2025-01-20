「賀瓏夜夜秀」諷苗博雅批死刑拉抬民調 本人嗆：10年沒上網？

死囚黃麟凱日前伏法，也是賴清德總統上任首度執行死刑，但過去廢死立場鮮明北市議員苗博雅此次未表態，稱「這個國家有更重要的事情」遭炎上。「賀瓏夜夜秀」主持人賀瓏在最新一集中引用該事件，諷刺苗曾說執行死刑的目的是拉抬民調。讓苗不滿貼出先前對死刑議題看法貼文，諷「十年來都沒上網？」要求面對面講清楚。

賀瓏夜夜秀日前貼出單元「新聞亂報EP3」節目，其中節目進行到提問環節，詢問「何者為執行死刑的目的？」提供3個選項給觀眾，包括「A、殺人償命，B、實現社會正義，C、拉抬民調」，隨後公布答案為「拉抬民調」。

公布答案後，一旁助理主持人Albee表示，苗博雅曾在2015年批評馬英九執行死刑拉抬民調，接著變嘲諷「似乎沒有2025的解答。」賀瓏更說「不要管這個了，這個國家有更重要的事情。」似乎暗諷苗先前臉書發言。

不過此舉似乎也引起苗不滿，苗博雅直接在臉書公開tag賀瓏，拿出去年9月臉書發文，曾說過自己對死刑存廢有長期明確立場，但在個人立場前，還有更重大的社會與國家利益，當時她更強調願以公職人員身分公開承諾，會擱置個人偏好，無論大法官判決結果如何，都會尊重憲法賦予大法官的權力。