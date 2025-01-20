連17年寒冬送暖 新北汐止江北里送愛心米助弱勢

過年前愛心不斷，汐止區江北里連續17年寒冬送暖，趕在過年前再度集結愛心人士捐贈的白米，發送給低收入戶等貧困家庭，老人家拿著一包包的白米，感謝社會的關心。

過年前的江北市民活動中心好溫暖，舉辦寒冬送暖的活動要幫助弱勢家庭，一早就陸續有里民來領取白米，里辦公處從年前開始募集愛心，也有善心人士主動捐贈，算一算今年共募了2600公斤的白米，當天也出動志工協助發送。

江北里長謝祚敏表示，每一年都會舉辦寒冬送暖，今年已經是第17年了，很感謝善心大德以及志工的付出，今年發送對象擴大，除了低收入戶、中低收入戶、身障、獨老、兒少、特殊境遇之外，多了邊緣人，就是卡在低收及中低收申請沒過，但是經了解是真的需要幫助的人，今年共募了2600多公斤的白米，發送給近180戶的弱勢家庭。