更新再造 新北汐止林森橋下兒童遊戲場好好玩

在靠近汐止林森市場的高速公路橋下空間，本來只有罐頭式遊具及籃球場，不但老舊也不敷使用，所以，經過好幾年的爭取下，現在改造大變身，規劃了全新的兒童遊具、體健設施等等，成為小朋友的樂園，現在重新開放，今(20)日新北市議員周雅玲也前往現場開箱全新的公園，也歡迎大家過年連假可以帶著小孩去玩。

原本只有一座罐頭式遊具及幾個搖搖馬的林森橋下空間，經過改造更新後，重新開放，首先是大人的體健區，新北市議員周雅玲現場也體驗伸展，全身都可以伸展，動一動更健康，而再往裡面走，則是小朋友最愛的大型遊具。

新北市議員周雅玲表示，再過幾天就要過年了，今天特別來看一下林森橋下兒童遊戲場，可以算是過年前送給附近大小朋友的大紅包，因為，這座遊戲場真的很不容易，經過好幾年時間的爭取，也開過四次會，從原本樹屋規劃，到後來突破樹屋的遊具，變成整座敞開的大型遊具，讓家長跟小朋友在高速公路橋下遮風擋雨的地方盡情遊憩，對於長者也規劃了體健區，全齡化公園，照顧不同年齡層的大小朋友。

汐止區公所指出，遊戲場因設施老舊且單調，使用率較低，加上汐止多雨，112年下雨天數就高達222天，為善用橋下優勢空間，汐止區公所爭取「老舊公園更新暨全齡化及特色共融遊戲場改善計畫」，規劃多樣化設施，打造一個舒適可遮風避雨的玩樂休憩場所。

公所表示，本案總經費共計1,100餘萬(中央補助350萬)，新增大型具有挑戰性的的攀爬滑梯遊具、綜合鞦韆、地景遊戲、體健設施、籃球場、環場跑道等，讓大人小孩都能享受休閒娛樂的時光，並已於114年1月7日開放使用。後續東勢里及宜興里也共同認養公園，投入志工維管養護，期提供民眾最好的遊玩環境。

周雅玲提到，也要感謝高公局無償提供橋下空間，還有中央、地方出資，這次改造經費近1200萬元，今天現場問了家長，發現這座遊戲場真的很熱門，假日帶著小孩來幾乎玩不到，所以，有些是利用星期一趕緊再帶著孩子來玩，現在林森橋下兒童遊戲場在過年前完工開放，新年期間相信全新的遊具場，可讓小朋友有新的去處可以玩。