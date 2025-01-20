新北淡水崁頂里揮毫送春聯 結合DIY、卡牌占卜迎蛇年

這星期就是農曆新年，為了讓大家感受過年氣氛，在新北市淡水區崁頂里，由里長辦公室舉辦揮毫贈春聯活動，里長表示，這次特別與亞東科技大學合作，提供了淡水校區舒適場地，不僅是邀請到六位書法老師來為大家揮毫，現場還有親子DIY春聯，以及最特別的卡牌占卜一年運勢的活動。

里長與志、義工更特別在寒冷天氣中準備熱食，讓民眾不僅是感受文化交流的新年氣氛，更可以吃飽喝足。崁頂里長 吳庭岳表示，這次不僅是邀請到六位的書法大師為里民揮毫寫春聯，一旁也有親子DIY動手寫春聯，最特別的就是卡牌占卜區，讓想知道新的一年運勢的民眾可以來嘗試，也讓這一場活動非常豐富，民眾感受也特別有年味。

民眾表示，里長用心準備豐富的活動相當有年味，特別來參與並且拿了許多精美的春聯，也讓小朋友沾沾過年氣氛。而里長也說當天活動有超過500位民眾參與，超過原本預期，也相當感謝亞東科技大學提供淡水校區空間廣大且舒適的場地，讓這次活動內容更加富豐，也讓崁頂里充滿濃濃的過年氣氛。