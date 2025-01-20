快訊

盤子遭坑殺？桃園年貨大街一包巧克力518元 他一比價心寒了

把握明天好天氣 下周小年夜起連凍4天「低溫下探12度」

近期無病痛…女歌手「直播中突打鼾」 送醫急救一小時後死亡

新北淡水崁頂里揮毫送春聯 結合DIY、卡牌占卜迎蛇年

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
活動現場還結合卡牌占卜，讓民眾占卜一下明年的運勢，十分不同。 圖／紅樹林有線電視提供
活動現場還結合卡牌占卜，讓民眾占卜一下明年的運勢，十分不同。 圖／紅樹林有線電視提供

這星期就是農曆新年，為了讓大家感受過年氣氛，在新北市淡水區崁頂里，由里長辦公室舉辦揮毫贈春聯活動，里長表示，這次特別與亞東科技大學合作，提供了淡水校區舒適場地，不僅是邀請到六位書法老師來為大家揮毫，現場還有親子DIY春聯，以及最特別的卡牌占卜一年運勢的活動。

里長與志、義工更特別在寒冷天氣中準備熱食，讓民眾不僅是感受文化交流的新年氣氛，更可以吃飽喝足。崁頂里長 吳庭岳表示，這次不僅是邀請到六位的書法大師為里民揮毫寫春聯，一旁也有親子DIY動手寫春聯，最特別的就是卡牌占卜區，讓想知道新的一年運勢的民眾可以來嘗試，也讓這一場活動非常豐富，民眾感受也特別有年味。

民眾表示，里長用心準備豐富的活動相當有年味，特別來參與並且拿了許多精美的春聯，也讓小朋友沾沾過年氣氛。而里長也說當天活動有超過500位民眾參與，超過原本預期，也相當感謝亞東科技大學提供淡水校區空間廣大且舒適的場地，讓這次活動內容更加富豐，也讓崁頂里充滿濃濃的過年氣氛。

春聯 淡水

延伸閱讀

議員籲停辦板殯優化說明會 新北民政局盼能有更多溝通

淡水水資中心推沼氣發電 6月完工投入將可年省百萬

蕨類也能成春聯 台南山上水道博物館首辦揮毫迎新春

越南春聯、廣西繡球燈籠… 彰化火車站多元的年味

相關新聞

春安勞檢不合格！北市信義區四季飯店工地遭罰10萬元

北市勞動局執行春節前工安勞檢，今天率勞檢處至信義區「元利建設旅館大樓新建工程」工地現場勞檢，檢查結果發現事業單位對暴露鋼...

「賀瓏夜夜秀」諷苗博雅批死刑拉抬民調 本人嗆：10年沒上網？

死囚黃麟凱日前伏法，也是賴清德總統上任首度執行死刑，但過去廢死立場鮮明北市議員苗博雅此次未表態，稱「這個國家有更重要的事...

新北平溪各里動員志、義工 歲末年終大掃除

為迎接嶄新的一年，配合民間年終大掃除習慣，今(20)日平溪區公所於除夕前一週集結12里辦公處、社區志義工，進行歲末年終大掃除活動，提升居住環境品質，也象徵除舊佈新，迎接農曆春節的到來。

林口A3計畫道路2026年完工 侯友宜盼105市道可今年開工

新北市林口成長快速，為提升林口往八里道路品質，市府規畫A3計畫道路，改善林口、八里之間的交通。新北市長侯友宜說，A3計畫...

新北淡水崁頂里揮毫送春聯 結合DIY、卡牌占卜迎蛇年

這星期就是農曆新年，為了讓大家感受過年氣氛，在新北市淡水區崁頂里，由里長辦公室舉辦揮毫贈春聯活動，里長表示，這次特別與亞東科技大學合作，提供了淡水校區舒適場地，不僅是邀請到六位書法老師來為大家揮毫，現場還有親子DIY春聯，以及最特別的卡牌占卜一年運勢的活動。

更新再造 新北汐止林森橋下兒童遊戲場好好玩

在靠近汐止林森市場的高速公路橋下空間，本來只有罐頭式遊具及籃球場，不但老舊也不敷使用，所以，經過好幾年的爭取下，現在改造大變身，規劃了全新的兒童遊具、體健設施等等，成為小朋友的樂園，現在重新開放，今(20)日新北市議員周雅玲也前往現場開箱全新的公園，也歡迎大家過年連假可以帶著小孩去玩。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。