議員籲停辦板殯優化說明會 新北民政局盼能有更多溝通
位於板橋的新北市立殯儀館優化方案吵不停，板橋有議員今籲說明會應暫緩，別想急著衝忙上路；選區內有火葬場的議員則認為，嫌惡設施不可能大家都喜歡，應在既有改善中找方法。新北民政局回應，民眾反映希望多一點溝通就加開，盼讓更多民眾了解也蒐集更多意見。
新北板橋殯儀館近日連2場說明會一團混亂，也從藍營內戰升級為藍綠開戰。在地里長感嘆，就怕「鬧一鬧又不了了之」，大家都想請板殯搬走，能遷最好，若不能搬的配套措施是什麼？這件事喊了12年沒結果，「板殯還沒走很多人卻走了」。
新北市議會今下午召開第4屆第6次臨時會，當中討論到相關議題，新北市議員周勝考再提質詢新北民政局長林耀長「一直開說明會，有完沒完？」應說清楚到底改建還擴建，不要說說明會完就要辦理；23日說明會地點不便，現在該蒐集的意見也都有信箱了，且又接近過年還晚上，又冷又過年前不曉得在急什麼，應該先暫緩說明會，不要想急著衝忙上路。
林耀長表示，23日說明會地點文德國小都有無障礙設施，該地點本來就是活動中心設制，人員進出應該都沒有問題；其實也是有民眾反映要多一點溝通，所以就決定再多辦一場，多讓民眾了解及蒐集民眾意見。
新北市議員蘇泓欽則說，民眾意見總要有個出口，不過通常到場的大多是持反對意見，肯定民政局努力辦說明會；其實嫌惡設施本來大家都不喜歡，但也要看情況，像三峽火葬場、樹林鶯歌焚化爐，大家當然希望搬走，但如果搬不走而要從科技、環保、更友善居民的方向來走，不可能說都要反對，市府如此努力沒有一百分也一定有及格。
蘇泓欽還說，還是肯定民政局廣納意見，也希望民眾能理性溝通，不要說只抗議「我不要」，來改進都不要「放著給它爛」，最後自然遷走，這是不太可能，畢竟其他行政區也不會接受，應就既有改善中找方法。
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