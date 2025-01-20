新北平溪各里動員志、義工 歲末年終大掃除

為迎接嶄新的一年，配合民間年終大掃除習慣，今(20)日平溪區公所於除夕前一週集結12里辦公處、社區志義工，進行歲末年終大掃除活動，提升居住環境品質，也象徵除舊佈新，迎接農曆春節的到來。

平溪區長李天民表示，配合新北市年終大掃除計畫，維護本區環境衛生及清除病媒蚊孳生源，由國人年終家戶大掃除的習慣，擴大至居家周邊環境整理，共同提升環境生活品質。由各里辦公處動員各里志義工及民眾等，清理居家內外環境，清理重點為戶內、戶外以及居家四周四公尺以的公共巷道，並發揮社區參與精神，共同清潔社區路面、排水溝及周圍環境。

區長李天民於清潔後，宣傳新北市春聯「蛇福泰吉」祝福語，無論怎麼組合，怎麼唸都可以，祝福大家除舊布新，迎接新的一年事事好運都「泰吉」。

最後，清潔隊不忘提醒民眾，農曆春節前後垃圾收運時間，清潔隊將於1月28日（星期二）除夕當日提前收運，收運時間最晚至下午6時止。自1月29日至1月31日（農曆初一至初三）停止收運。2月1日（星期六）農曆初四起，全面恢復正常收運。