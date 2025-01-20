和平新生天橋遺構提案放大安森林公園 里長反對憂遊民聚集

北市和平新生天橋去年11月拆除，引發民團不滿抗爭，質疑未溝通強拆天橋。市府今開意象設置研商，民團提案將拆卸後橋體放大安森林公園內，讓天橋「再生」；不過有里長、居民反對，表示有涼亭就會有遊民在那邊睡覺、大便。

大安森林公園之友基金會秘書長賴素燕也表示，對於新生和平天橋後續橋體再生這件事，她尊重，但因基金會是推動公園友善生態，天橋原本在公園外圍，以認養單位角度不希望遺構放公園內，尤其大安森林公園是鳳頭蒼鷹育雛的地點，屬「生態敏感區」，不能是排除生態的影響性。

天橋遺構再利用提案小組提案人呂冠緯表示，對大安森林公園生態、流浪漢等問題，其實他們之前都已有預期會被討厭，也知道今天會議不會有結論，選址部分還是會有不同聲音，不過小組也不堅持和平新生天橋遺構放置在哪裡，都還是可以再討論，看看是否可以有其他盤點出來哪裡，但是否不要先反對未來的可能性。

和平新生天橋拆除後，北市府今天召開城市記憶意象事宜會議，北市府規畫是參考紅樓、北門牌面意象，將天橋的興建沿革在大安區公所前、及大安森林公園8號出口處，設置紀念告示牌、重疊影像牌面等方式紀念，站在透明材質的宅牌面，以彩繪橋身讓民眾站在重疊影像牌前，可以重現新生和平天橋原有樣貌。

民團發起的再利用提案小組則是提案，鋼構橋體再利用提出三方案，包括公園遊憩設施、多元新生空間、公車候車亭等，放置地點提案可以在大安森林公園南側在風災樹倒區、及大安森林公園七號出口前方公車亭。

在地沈姓里長表示「我們堅決反對」，因為沒有在這邊當里長的不知道痛苦，對里長來說，只要有涼亭就會有遊民，就會在那邊睡覺、大便、丟垃圾，趕都趕不掉，如果依照民團提案的提案會有遊民、會占用空間，看要放在哪個位置都好，但就是不要放在大安森林公園。

也有居居民認為，今天的討論多是文史工作者，應該找更多在公園運動、使用公園的民眾，一同加入討論。另名何姓民眾認為，天橋當初要拆相信北市府就有相當的考慮，不過既然已經拆了，不反對有些要遺構再生，但不要忘記大安森林公園是種花種樹的地方，若是封閉空間有遊民會問題更大。

今天的會議結論，北市工務局副局長張郁慧表示，目前三塊三米高相當於一層樓的橋體現在就是會繼續保存，還沒有共識的部分是選址地點，因這三塊大小為10米乘4米，選址會牽涉到三塊遺構大小能不能變形，如要做成公車亭可能會需要變形，未來只要選址確定，就會循公民參與等方式，後續以委託案處理。