懸缺3個月...北市動物新園長明佈達 代理園長朱孝芬「真除」升任

台北市立動物園前園長諶亦聰去年10月高升教育部青發署副署長，園長一職懸缺至今，園方今發布人事案，將由現任副園長兼代理園長朱孝芬升任，園方表示朱於園內服務逾30年，更參與動物保育工作推展、大貓熊行銷活動規畫等，貢獻良多，盼能借重其專業，園內軟應體升級，朝世界級動物園邁進，明舉行佈達典禮。

台大園藝學研究所碩士畢業的朱孝芬已在動物園服務逾30年，歷練環境組技士、技正、組長，後轉任推廣組組長、視導、秘書、副研究員、研究員等職務，從2020年起擔任副園長，更兩度擔任代理園長，參與多年專業轉型及各項重大業務發展，在規畫創建新展示區也未曾缺席。

園方表示，朱孝芬擔任動物園副園長期間，獲推選出任兩屆台灣動物園暨水族館協會（TAZA）理事長，推動台灣地區動物園及水族館業者經營管理動物福祉提升、樹立標準。不僅促成動物保育與繁殖工作推展，也強化了與國內外動物園的合作與交流

園方指出，朱孝芬去年10月接任代理園長後，持續帶領園方主辦東南亞動物園暨水族館協會年會、110周年園慶行銷推動，主持動物園颱風救災工作，更代表動物園於雙城論壇時與上海動物園簽訂小貓熊動物交換合作備忘錄，更參與鳥園更新，穿山甲館等新展示區域設施興建與景觀意象等規畫，為動物園發展貢獻良多。