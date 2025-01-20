北市新動物園長 園內出身歷練30年副園長朱孝芬升任

台北市立動物園今天宣布新任園長，由30年前加入、從基層做起的副園長朱孝芬升任；朱孝芬表示，將持續帶領員工迎向新挑戰，共同朝著建構世界級動物園的目標邁進。

台北市立動物園前任園長諶亦聰去年10月調任教育部青年發展署副署長，由朱孝芬擔任代理園長至今。動物園今天發布新聞稿表示，園內出身的朱孝芬將正式上任園長，在明天舉行布達典禮。

動物園介紹，朱孝芬為台灣大學園藝學研究所碩士，30年前加入動物園團隊，從基層開始工作至今，歷練環境組技士、技正、組長，後轉任推廣組組長、視導、秘書、副研究員、研究員等職務，於民國109年起擔任副園長一職。

動物園指出，朱孝芬曾參與大貓熊引進、穿山甲館興建與景觀意象規劃，並主導鳥園更新、西部低地大猩猩的域外族群繁殖工作，在擔任副園長期間更獲推選出任2屆台灣動物園暨水族館協會（TAZA）理事長，積極輔導同業提升動物福祉。

動物園表示，朱孝芬去年以代理園長身分，帶領團隊主辦東南亞動物園暨水族館協會年會（SEAZA）、指揮動物園颱風救災工作，並代表於雙城論壇與上海動物園簽訂小貓熊動物交換合作備忘錄，領導動物園保育與繁殖工作推展，強化與國內外合作及交流。

動物園指出，朱孝芬不僅親身經歷、深度參與動物園多年來轉型及各項重大業務發展，在規劃新展區時也不曾缺席；朱孝芬說，就任後將持續帶領動物園員工一起迎向各種新挑戰，共同朝著建構世界級動物園的目標邁進。