北市內湖再生家具特賣會 除舊布新添年味

臺北市環保局特於19日在內湖再生家具展示場舉辦「歲末年終再生家具特賣會」活動，現場有上千件家具、腳踏車等供民眾尋寶，競標購買。此外，還有資源回收有獎徵答宣導攤位、植栽板手作教學活動及腳踏車免費健檢等，吸引許多市民朋友熱烈參與，滿載而歸，現場氣氛搶搶滾，充滿年味。

環保局指出，現場有推出即銷售一空的腳踏車100台、餐椅80張、置物櫃50組等總計1,013餘件特色再生家具及腳踏車，豐富多樣又便宜的家具，讓許多民眾直呼CP值好高，買到賺到！現場除了推廣再生家具循環，還有利用再生水苔製作水苔球的手作教學活動，參與的民眾都覺得可以搭配過年的特色小物，皆喜愛不已。

環保局表示，因應全球淨零趨勢，新的一年期許民眾共同從生活中減少廢棄物，持續秉持愛物惜物的理念，以實際行動實踐淨零新生活，創造一個永續循環的地球。

聚傳媒