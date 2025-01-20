快訊

表情沉重！徐巧芯大姑劉向婕、杜秉澄夫婦詐騙2千萬 法院判決出爐

114學測社會／手寫題爆難！考題愈寫愈苦惱 考生喊「絕望」：史詩級難度

總統的虛擬貨幣圈錢術？川普幣$TRUMP暴起暴落

嘉義火車站前路樹戳眼、地下道積水 市府派員改善

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義火車站前廣場植栽枝葉下垂，位置剛好在視線前，有旅客不注意險遭戳眼。記者李宗祐／攝影
嘉義火車站前廣場植栽枝葉下垂，位置剛好在視線前，有旅客不注意險遭戳眼。記者李宗祐／攝影

嘉義火車站前廣場綠化植栽部分枝葉下垂剛好落在旅客面前，還有旅客不注意險遭戳眼；今天地下道大掃除，卻造成大片積水；市府獲知後都已派員緊急處理。

嘉義市火車站廣場改造有成，榮獲2023台灣光環境獎、第11屆台灣景觀大獎佳作、2024致敬城鄉魅力大賞佳作肯定，去年新北市政府城鄉發展局還來汲取廣場改造經驗。

但近來站前廣場植栽枝葉下垂位置剛好在一般成人面前，不少旅客低頭躲避，還有沒注意的旅客險遭戳傷眼睛。市府交通處表示，已要求廠商修剪枝葉避免意外發生。

站前地下道今天進行大掃除，清理過後，地下道積水片片，原在地下道的遊民到外面曬暖陽，經過地下道的旅客看到地上的積水一度以為是水管爆裂，邊走邊閃避積水。

市府表示，地下道積水係因環保局上午進行清潔維護及洗地板，因水未刮乾淨造成地面積水，已派員擺設警示設施提醒用路人注意。

嘉義火車站前地下道今天進行大掃除，原在地下道的遊民到外面曬暖陽。記者李宗祐／攝影
嘉義火車站前地下道今天進行大掃除，原在地下道的遊民到外面曬暖陽。記者李宗祐／攝影
火車站前地下道今天進行大掃除，清理過後，地下道樓梯積水。記者李宗祐／攝影
火車站前地下道今天進行大掃除，清理過後，地下道樓梯積水。記者李宗祐／攝影
嘉義火車站前廣場植栽枝葉下垂，不少旅客低頭躲避，市府交通處已要求廠商修剪枝葉避免意外發生。記者李宗祐／攝影
嘉義火車站前廣場植栽枝葉下垂，不少旅客低頭躲避，市府交通處已要求廠商修剪枝葉避免意外發生。記者李宗祐／攝影
火車站前地下道今天進行大掃除，清理過後，地下道積水片片。記者李宗祐／攝影
火車站前地下道今天進行大掃除，清理過後，地下道積水片片。記者李宗祐／攝影
火車站前地下道今天進行大掃除，清理過後，地下道積水片片，經過地下道的旅客邊走邊閃避。記者李宗祐／攝影
火車站前地下道今天進行大掃除，清理過後，地下道積水片片，經過地下道的旅客邊走邊閃避。記者李宗祐／攝影

火車站

延伸閱讀

住處傳異味…新北獨居男赤裸倒臥浴室 遺體浸積水嚴重腐爛長蛆

大甲民生地下道去年8車卡涵洞 公所設置警示LED燈提醒

影／變形金剛出事了！竹市消防局指揮車撞地下道「變形」

高雄前鎮地下道9機車撞成一團 3男女送醫肇事原因待查

相關新聞

北市內湖再生家具特賣會 除舊布新添年味

臺北市環保局特於19日在內湖再生家具展示場舉辦「歲末年終再生家具特賣會」活動，現場有上千件家具、腳踏車等供民眾尋寶，競標購買。此外，還有資源回收有獎徵答宣導攤位、植栽板手作教學活動及腳踏車免費健檢等，

嘉義火車站前路樹戳眼、地下道積水 市府派員改善

嘉義火車站前廣場綠化植栽部分枝葉下垂剛好落在旅客面前，還有旅客不注意險遭戳眼；今天地下道大掃除，卻造成大片積水；市府獲知...

4縣市稽查夜間機車噪音 北市預告今年30套科技執法到位

台北市環保局聯合新北、基隆及桃園，趁著寒假期間加強取締改裝車，同時利用科技執法取締。環保局預告，今年會增加30套聲音照相...

9天春節連假來臨 新北17家責任醫院急診24小時照常服務

今年春節連假自1月25日起連放9天，連假期間新北市17家急救責任醫院急診24小時照常服務，門診服務依各家醫院人力狀況有所...

買百貨福袋要當心 稽查新北4家百貨竟有3家未依規定標示

許多消費者會在過年買福袋試手氣，百貨公司紛紛推出「超值」福袋，卻可能藏著模糊地帶，消保官查核新北4家百貨公司，竟有3家業...

春節北市醫院、運動中心不打烊 初二至初五入場運動加碼累點

春節假期將到來，北市衛生局今公布春節各院所急、門診狀況，共有22家醫院24小時提供急診，另防範流感傳播，19家急救責任醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。