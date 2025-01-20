4縣市稽查夜間機車噪音 北市預告今年30套科技執法到位

台北市環保局聯合新北、基隆及桃園，趁著寒假期間加強取締改裝車，同時利用科技執法取締。環保局預告，今年會增加30套聲音照相科技執法，遏止改裝車輛噪音擾寧狀況，並依照當地現況機動調整執法地點。

環保局表示，去年12月30日舉辦「基北北桃環保交流合作平台」會議中，決議共同於寒假期間擴大聯合辦理夜間攔查噪音車輛；同時北市利用聲音照相科技執法設備取締高噪音車輛，統計民國110年到113年度，共計告發5020件，陳情案也從112年的4763件減少至113年的3120件。

環保稽查大隊長顏伶珍說明，基北北桃的擴大聯合辦理稽查，會是趁著寒假期間的周末晚上，一同在各縣市重點區域，邀集警察局及監理單位進行執法，並且搭配20套固定式聲音照相科技執法併行。

顏伶珍也說，這20套的聲音照相科技執法，會依照當地執法效果進行換置，「在接獲民眾陳情當地有改裝車輛噪音時，會先觀察環境並採移動式執法，若有成效，則會裝設科技執法，反之如果當地噪音明顯下降，也會撤離。」預計今年會裝設30套科技執法。

顏伶珍提醒，依噪音管制法，機動車輛噪音管制標準會依照分貝數開罰1800元到3600元。但如果是在夜間災開罰，一律罰3600元。

環保局也呼籲，若發現疑似有改裝車噪音擾人情事，可提供完整檢舉要項及影像，上傳至環境部噪音車檢舉網站檢舉，該局會通知有噪音疑慮的車輛，限期到指定處所進行檢測，如有超出法定標準將以處分並要求改善。