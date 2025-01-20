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9天春節連假來臨 新北17家責任醫院急診24小時照常服務

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
今年春節連假自1月25日起連放9天，連假期間新北市17家急救責任醫院急診24小時照常服務，門診服務依各家醫院人力狀況而定。圖為位於新北板橋的亞東醫院。記者王慧瑛／攝影
今年春節連假自1月25日起連放9天，連假期間新北市17家急救責任醫院急診24小時照常服務，門診服務依各家醫院人力狀況而定。圖為位於新北板橋的亞東醫院。記者王慧瑛／攝影

今年春節連假自1月25日起連放9天，連假期間新北市17家急救責任醫院急診24小時照常服務，門診服務依各家醫院人力狀況有所調整。

新北市衛生局表示，連假首日（25日）各醫院維持平時周六服務時段，次日（26日）適逢周日，各院門診暫停，第3天（27日）是民間習俗的小年夜，各院門診仍維持正常服務。

除夕（28日）至大年初三（31日）各家醫院門診開設情形有較大變動，新北多數醫院門診暫停開放，不過除夕當天，包括輔大醫院等8家醫院仍有提供部分門診服務。初一及初二兩天，包括亞東醫院等11家醫院亦有提供部分門診。到了初三，包括淡水馬偕醫院等14家醫院都有提供部分門診，民眾可多加利用，以避開急診人潮。

初四（2月1日）起，各家醫院逐漸恢復平時門診時段，不過須注意亞東醫院、慈濟醫院等5家醫院門診暫停提供服務；初五（2月2日）適逢週日，各院門診暫停。民眾連假期間如有就醫需求，可先撥打醫院電話查詢確認，以免白跑一趟而延誤看診，詳細就醫資訊亦可上健保署網頁查詢；如因突發急重症需就醫，新北市急救責任醫院均24小時提供急診服務。

新北市衛生局提醒，近期早晚溫差大，是心血管疾病、腦血管疾病及呼吸道疾病好發的時節，民眾應隨時注意自身健康狀況，並做好保暖措施。早起運動的民眾，建議等氣溫稍微回升後再出門，並記得做好暖身動作。

過年走春、探親、旅遊等活動人潮眾多，呼吸道病毒感染風險增加，衛生局提醒民眾注意落實個人防疫措施、勤洗手，有症狀自主佩戴口罩，並在家休息，減少病毒傳播機會。

衛生局 連假

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