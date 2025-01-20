快訊

全台396萬人提前領現金！各項年金趕農曆年前入帳 最遲「這一天」

同志歌曲為何變成川普愛歌？就職前的YMCA熱舞

日本女主播報「男星性侵新聞」昏倒原因網瘋傳 本人哽咽發聲

買百貨福袋要當心 稽查新北4家百貨竟有3家未依規定標示

聯合報／ 記者李成蔭王慧瑛／新北即時報導
消保官查核新北4家百貨公司，竟有3家業者的福袋資訊未依規定標示清楚，已令業者要在正式對外販售前改正完畢。圖／新北法制局消保官室提供
消保官查核新北4家百貨公司，竟有3家業者的福袋資訊未依規定標示清楚，已令業者要在正式對外販售前改正完畢。圖／新北法制局消保官室提供

許多消費者會在過年買福袋試手氣，百貨公司紛紛推出「超值」福袋，卻可能藏著模糊地帶，消保官查核新北4家百貨公司，竟有3家業者的福袋資訊未依規定標示清楚，已令業者要在正式對外販售前改正完畢。

新北消保官表示，抽查發現Mega City板橋大遠百預計在大年初一販售的「小龍迎春好運袋」相關資訊皆依規定清楚標示，但Global Mall環球購物中心板橋車站店、林口A9店及新北中和店所販售的「福蛇迎春饗樂福袋」資訊有缺漏，包括未標示機率商品中獎機率、企業經營者與第三方見證人資訊、中獎者須依法繳納稅金及申報所得規定、瑕疵商品退換方式，以上違反零售業販售福袋定型化契約應記載及不得記載事項規定的缺失項目，消保官及經濟發展局已輔導業者改正。

消保官指出，百貨公司業者多主打福袋內容物總價值超過購買價格，由於福袋同時內含基本商品與機率商品，若業者未將福袋內容相關資訊清楚標示，如基本商品的名稱、品牌、規格及數量、機率商品中獎機率等，消費者即欠缺充分資訊判斷福袋是否真的「超值」。此外，機率商品不論是以抽獎或刮刮卡方式抽出，皆須經具公信力第三方見證人見證抽獎過程或備獎作業，並應公開見證人資訊，以確保中獎程序公開、公正。

「購買前還是要三思！」消保官說，消費者購買福袋的誘因多是為了福袋內的大獎，但大獎非人人有獎，建議消費者購買福袋前仍應審慎評估中獎機率，並應考量福袋內的基本商品是否確實符合所需，避免不理性消費。

消保官查核新北4家百貨公司，竟有3家業者的福袋資訊未依規定標示清楚，已令業者要在正式對外販售前改正完畢。圖／新北法制局消保官室提供
消保官查核新北4家百貨公司，竟有3家業者的福袋資訊未依規定標示清楚，已令業者要在正式對外販售前改正完畢。圖／新北法制局消保官室提供

消保官 福袋

延伸閱讀

遲到要「撐牆倒立」...新北某公幼爆體罰 教育局今稽查

避道路重複挖掘惹民怨 新北調漲許可收費標準並按日計

草屯敗選因大罷免操作？林右昌：國民黨不用往臉上貼金

全聯蛇年福袋內容、開賣時間公開 5款超實用組合 狂抽5台電動車

相關新聞

春節北市醫院、運動中心不打烊 初二至初五入場運動加碼累點

春節假期將到來，北市衛生局今公布春節各院所急、門診狀況，共有22家醫院24小時提供急診，另防範流感傳播，19家急救責任醫...

重點一次搞懂！新北市春節連假交通懶人包

農曆春節即將到來，新北市交通局推出「新北市春節連假交通懶人包」，提供春節期間新北市境內國道匝道管制、風景區及廟宇大眾運輸...

9天春節連假來臨 新北17家責任醫院急診24小時照常服務

今年春節連假自1月25日起連放9天，連假期間新北市17家急救責任醫院急診24小時照常服務，門診服務依各家醫院人力狀況有所...

買百貨福袋要當心 稽查新北4家百貨竟有3家未依規定標示

許多消費者會在過年買福袋試手氣，百貨公司紛紛推出「超值」福袋，卻可能藏著模糊地帶，消保官查核新北4家百貨公司，竟有3家業...

淡水水資中心推沼氣發電 6月完工投入將可年省百萬

能源如何永續發展成國家發展關鍵，新北水資中心力推各式發電系統，盼讓資源更有效利用。新北水利局長宋德仁表示，今年淡水水資中...

到底看哪個號誌？北市自行車闖紅燈遭開罰 交通局釋疑

一名民眾在台北市騎乘腳踏車時，由於該路段有行人早開時相，眼見行人綠燈便行駛過去，卻被警察開罰闖紅燈。交通局表示，依照人行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。