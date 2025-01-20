買百貨福袋要當心 稽查新北4家百貨竟有3家未依規定標示

許多消費者會在過年買福袋試手氣，百貨公司紛紛推出「超值」福袋，卻可能藏著模糊地帶，消保官查核新北4家百貨公司，竟有3家業者的福袋資訊未依規定標示清楚，已令業者要在正式對外販售前改正完畢。

新北消保官表示，抽查發現Mega City板橋大遠百預計在大年初一販售的「小龍迎春好運袋」相關資訊皆依規定清楚標示，但Global Mall環球購物中心板橋車站店、林口A9店及新北中和店所販售的「福蛇迎春饗樂福袋」資訊有缺漏，包括未標示機率商品中獎機率、企業經營者與第三方見證人資訊、中獎者須依法繳納稅金及申報所得規定、瑕疵商品退換方式，以上違反零售業販售福袋定型化契約應記載及不得記載事項規定的缺失項目，消保官及經濟發展局已輔導業者改正。

消保官指出，百貨公司業者多主打福袋內容物總價值超過購買價格，由於福袋同時內含基本商品與機率商品，若業者未將福袋內容相關資訊清楚標示，如基本商品的名稱、品牌、規格及數量、機率商品中獎機率等，消費者即欠缺充分資訊判斷福袋是否真的「超值」。此外，機率商品不論是以抽獎或刮刮卡方式抽出，皆須經具公信力第三方見證人見證抽獎過程或備獎作業，並應公開見證人資訊，以確保中獎程序公開、公正。