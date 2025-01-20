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春節北市醫院、運動中心不打烊 初二至初五入場運動加碼累點

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市12區運動中心除中正運動中心整修閉館外，其他運動中心除二至初五早上8時至下午4時營業，歡迎民眾運動累積U幣。圖／北市體育局提供
北市12區運動中心除中正運動中心整修閉館外，其他運動中心除二至初五早上8時至下午4時營業，歡迎民眾運動累積U幣。圖／北市體育局提供

春節假期將到來，北市衛生局今公布春節各院所急、門診狀況，共有22家醫院24小時提供急診，另防範流感傳播，19家急救責任醫院及117家診所將分時段開設防疫門診。此外，北市12區運動中心除中正運動中心整修閉館外，其他運動中心除二至初五早上8時至下午4時營業，歡迎民眾運動累積U幣。

衛生局表示，包含聯合醫院7個院區在內，共有22家醫院提供24小時急診服務，2家地區醫院提供部分時段服務；門診部分多數醫院28日（除夕）至2月2日（初五），停止門診服務或僅提供部分門診。

由於農曆春節連假期間仍為流感及COVID-19等呼吸道傳染病流行期，衛生局表示，避免呼吸道疾病患者均至大醫院就醫造成急診壅塞，增加交叉感染風險，19家急救責任醫院及117家診所小年夜至大年初五期間，分時段開設886診次防疫門診，並提供公費流感及COVID-19抗病毒藥劑服務。

此外，有14間社區藥局亦有提供COVID-19口服抗病毒藥物及一般處方箋領藥服務，請民眾善加利用，相關資訊可至衛生局官網「台北市春節醫療專區」查詢，亦可撥打1999或1922詢問。

而春節期間難免大魚大肉，為鼓勵民眾維持運動好習慣，體育局表示，除中正運動中心春節期間整修、萬華運動中心逢歲修小年夜至初一閉館外，其餘運動中心均於小年夜早上6時至晚間10時開放，除夕、初一全天休館，初二至初五早上8時至下午4時營業。

台北田徑場、體育館小年夜至初二暫停開放，田徑場於初三至初五早上5時至9時及晚上6時至10時免費開放使用， 體育館一樓桌球室於初三至初五早上8時至下午5時，開放預約民眾免費使用；新生、木柵、碧湖公園游泳池於初三至初五開放門票入場；台北體育館羽球場、新生公園及青年公園棒球場於小年夜至初五期間暫停對外開放。

體育局長王泓翔表示，小年夜至初五間至台北市合作公民營運動場館入場運動，即可再獲加碼5U，年後再推出「甩油大作戰優惠方案」，2月9日至北市各委外運動場館享泳池及健身房免費入場。

春節假期將到來，北市衛生局今公布春節各院所急、門診狀況，共有22家醫院24小時提供急診，另防範流感傳播，19家急救責任醫院及117家診所將分時段開設防疫門診。圖／北市衛生局提供
春節假期將到來，北市衛生局今公布春節各院所急、門診狀況，共有22家醫院24小時提供急診，另防範流感傳播，19家急救責任醫院及117家診所將分時段開設防疫門診。圖／北市衛生局提供
春節假期將到來，北市衛生局今公布春節各院所急、門診狀況，共有22家醫院24小時提供急診，另防範流感傳播，19家急救責任醫院及117家診所將分時段開設防疫門診。圖／北市衛生局提供
春節假期將到來，北市衛生局今公布春節各院所急、門診狀況，共有22家醫院24小時提供急診，另防範流感傳播，19家急救責任醫院及117家診所將分時段開設防疫門診。圖／北市衛生局提供
春節假期將到來，北市衛生局今公布春節各院所急、門診狀況，共有22家醫院24小時提供急診，另防範流感傳播，19家急救責任醫院及117家診所將分時段開設防疫門診。圖／北市衛生局提供
春節假期將到來，北市衛生局今公布春節各院所急、門診狀況，共有22家醫院24小時提供急診，另防範流感傳播，19家急救責任醫院及117家診所將分時段開設防疫門診。圖／北市衛生局提供
春節假期將到來，北市衛生局今公布春節各院所急、門診狀況，共有22家醫院24小時提供急診，另防範流感傳播，19家急救責任醫院及117家診所將分時段開設防疫門診。圖／北市衛生局提供
春節假期將到來，北市衛生局今公布春節各院所急、門診狀況，共有22家醫院24小時提供急診，另防範流感傳播，19家急救責任醫院及117家診所將分時段開設防疫門診。圖／北市衛生局提供

衛生局 運動 體育館

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