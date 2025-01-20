北市國小寒假無作業 鼓勵學生自主學習全球議題

寒假開始，台北市今年繼續推動國小自主學習，不給予制式作業。萬大國小以實踐永續發展目標為主題，給予學生方向；南港國小鼓勵學生延續國際教育內容，培養惜食觀念。

台北市立萬大國小今天舉行結業式，校長吳建億表示，在學期結束的這天，他特別向學生提點，要做自己功課的主人，可以透過這段時間規劃活動，增進對不同文化及全球議題的了解，如探究聯合國永續發展目標的內涵，並實踐至少一項。

吳建億說，他同時鼓勵學生做自己、展才華，像是跟家人學做菜、規劃旅遊行程、養成好習慣等，都會比被動執行學校給的作業還要有意義及價值，「想做什麼就去做，直到找到自己喜歡的目標」。

萬大國小規劃，開學後將有成果展示，讓學生彼此交流及觀摩，並利用朝會時間與全校師生分享心得，同時設立最佳創意發想獎、最佳永續發展獎、最佳國際視野獎、最佳指導大師獎共20名獎項，表揚學生積極參與的成果。

金華國小校長鄭盛元指出，依據過往經驗，低、中、高年級學生會展現不同的自主學習型態，也會需要不同程度的師長引導，所以各班導師在期末時會依照個人狀況，帶領學生設定學習方向、執行方法及預期成果，給予學生發揮空間。

鄭盛元舉例，去年有6年級的同學為了自我超越，在沒有他人協助下，自己設定期程、不斷挑戰矇眼解開魔術方塊，最終成功讓破解時間降到10秒，這類學習型態是難度及獨立性最高的「挑戰型」。

南港國小校長張嘉芬則說，學生給自己的作業大致分為3種，第1種是趁著家庭出遊完成，如倡議環保或關心自然議題；第2種是與家長的工作結合，像有個學生的家長長年在國外工作，學生假期探親時就到家長的工作場域介紹專業知識。

她表示，最後一種是學習特定技能，這類幾乎都會自己拍成影片來展現成果，開學後就可以到班上發表。

張嘉芬說，剛好學校去年12月是國際教育月，談到剩食及惜食文化，所以鼓勵學生寒假繼續關注國際事務、加深學習深度及廣度。

台北市教育局表示，寒假是讓學生自主選擇學習內容、發揮個人學習潛能的黃金時期，鼓勵家長在假期中「參與而不干預」，給予孩子支持陪伴，適度關心孩子的學習成果並提供學習資源，為未來終身學習之路奠定堅實基礎。