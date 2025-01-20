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淡水水資中心推沼氣發電 6月完工投入將可年省百萬

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
淡水水資源回收中心未來沼氣發電系統圖。圖／新北水利局提供
淡水水資源回收中心未來沼氣發電系統圖。圖／新北水利局提供

能源如何永續發展成國家發展關鍵，新北水資中心力推各式發電系統，盼讓資源更有效利用。新北水利局長宋德仁表示，今年淡水水資中心將利用汙水處理後產生的廢棄汙泥設置沼氣發電系統，不僅年省百萬電費，也落實永續目標，預計今年6月完工啟用並投入發電。

宋德仁指出，以往沼氣發電系統多利用於養豬畜牧業，很多人不知道水資源回收中心在處理民生汙水過程中也會產生沼氣，像淡水水資源回收中心已於去年底完成沼氣發電設備採購作業，預計今年6月可完成設備啟用，並開始投入發電。

宋德仁表示，淡水水資源回收中心平均每天約可以產生1800立方公尺的沼氣，經評估利用每天剩餘的600至900立方公尺的沼氣可設置50 kWh（千瓦·時）沼氣發電機系統，預估每年發電30萬瓩，相當於可以減少149噸的溫室氣體排放量，每年也可以節省大約100萬元的電費。

宋德仁說明，淡水水資源回收中心汙水處理採用三級程序，每日可以處理生活汙水5萬6000噸，在汙水處理過程中會產生廢棄汙泥，汙泥經過厭氧消化之後產生的沼氣，除作為汙泥乾燥及厭氧消化槽保溫之熱源燃料外，剩下多餘的沼氣原本只能利用燃燒塔將沼氣燃燒後排放，容易造成氣候溫室效應的負擔，如今規畫將剩餘沼氣作為發電能源再利用後，將兼具減碳及降低溫室氣體的效益。

水利局表示，未來淡水水資源回收中心的沼氣發電系統將特別採用儀表圖控系統，可以遠端監控及擷取資料，配合PLC自動控制發電機及脫硫冷凝系統，隨時掌握設備運轉狀態，並根據歷史紀錄優化操作條件，達到最佳化的發電效率，落實永續發展目標。

淡水水資源回收中心汙泥厭氧消化槽及沼氣儲存槽。圖／新北水利局提供
淡水水資源回收中心汙泥厭氧消化槽及沼氣儲存槽。圖／新北水利局提供
目前淡水水資源回收中心利用沼氣燃燒熱水鍋爐系統，熱源提供厭氧消化槽保溫使用。圖／新北水利局提供
目前淡水水資源回收中心利用沼氣燃燒熱水鍋爐系統，熱源提供厭氧消化槽保溫使用。圖／新北水利局提供
目前淡水水資源回收中心利用沼氣燃燒熱媒油鍋爐系統，熱源提供汙泥乾燥使用。圖／新北水利局提供
目前淡水水資源回收中心利用沼氣燃燒熱媒油鍋爐系統，熱源提供汙泥乾燥使用。圖／新北水利局提供

水資源 淡水 資源回收

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