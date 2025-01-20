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重點一次搞懂！新北市春節連假交通懶人包

聯合報／ 記者葉德正王慧瑛／新北即時報導
2025平溪天燈節將於2月8日及2月12日分別於平溪國中和十分廣場舉辦，民眾可於木柵動物園、石碇交流道、瑞芳火車站搭乘接駁車前往會場。本報資料照片
2025平溪天燈節將於2月8日及2月12日分別於平溪國中和十分廣場舉辦，民眾可於木柵動物園、石碇交流道、瑞芳火車站搭乘接駁車前往會場。本報資料照片

農曆春節即將到來，新北市交通局推出「新北市春節連假交通懶人包」，提供春節期間新北市境內國道匝道管制、風景區及廟宇大眾運輸、2025新北燈會及平溪天燈節等活動交通資訊，讓你行的順暢，開心過好年。

新北市交通局提醒，1月29日（初一）至31日（初三）每日5時至12時，國5石碇及坪林南向入口匝道封閉，建議往宜蘭方向用路人避開封閉時段或改行駛台9線。另，1月29日（初一）至2月2日（初五）每日0時至5時國道全面暫停收費，用路人可利用1968網站、App查詢最新路況。

客運部分，今年春節連假期間共有90條國道客運提供平日優惠價或原票價6折起優惠，另若使用電子票證搭乘國道客運路線、台鐵、高鐵後，於10小時內轉乘在地公車路線，享在地公車一段票或基本里程免費優惠。

交通局提醒，新北市計程車春節加成收費將自春節連假前3天起，即自1月22日（三）0時起至2月2日（日）24時止共計12天實施，春節加收30元已計入跳表，與北市、基隆同步實施，搭車民眾依跳表金額支付車資，並可於下車前索取乘車證明，當場確認收費金額；瑞芳及烏來固定路線則依現場公告春節運價收費。

2025平溪天燈節將於2月8日及2月12日分別於平溪國中和十分廣場舉辦，民眾可於木柵動物園、石碇交流道、瑞芳火車站搭乘接駁車前往會場，2月12日十分場更是加開基隆火車站及雙溪火車站的接駁路線，請民眾多加利用；另2025新北燈會將於2月1日至2月16日在新北大都會公園舉行，請民眾利用公車及捷運至「捷運三重站」前往賞燈，省去尋找停車位的麻煩。

春節 火車站

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