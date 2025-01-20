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到底看哪個號誌？北市自行車闖紅燈遭開罰 交通局釋疑

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
交工處說明，自行車騎乘時可以在車道和行人穿越道，不過在號誌上面，如果人行道上有畫設自行車道線，就可以依行人綠燈號誌穿越。示意圖。記者邱書昱／攝影
交工處說明，自行車騎乘時可以在車道和行人穿越道，不過在號誌上面，如果人行道上有畫設自行車道線，就可以依行人綠燈號誌穿越。示意圖。記者邱書昱／攝影

一名民眾在台北市騎乘腳踏車時，由於該路段有行人早開時相，眼見行人綠燈便行駛過去，卻被警察開罰闖紅燈。交通局表示，依照人行道是否有繪製自行車道線為準；交通大隊說，執法仍以闖紅燈、行駛快速道路為主，但可依個案狀況給予勸導。

民眾在網路上傳遭到開罰的影片，她指出，不少路段會有行人先行的早開時相，以至於腳踏車騎士直覺性的騎過去，不料，卻被警察鳴笛攔下，當下還沒有察覺是自己闖了紅燈，並開罰700元的罰單。

台北市交工處設施科正工程司黃華宇說明，自行車騎乘時可以在車道和行人穿越道，不過在號誌上面，如果人行道上有畫設自行車道線，就可以依行人綠燈號誌穿越；若沒有畫設，則是要依照汽機車號誌為準。

至於人行道旁有繪製自行車道，但是寬度過擠或是有行人，自行車騎士能否穿越？黃華宇說，若以安全為考量，仍建議以牽引自行車方式過馬路。

黃華宇也說，交通局也會持續宣導自行車騎乘方式，畢竟若增加過多告示牌，反而會造成資訊量過大，整體路況難以觀察狀況。同時提醒腳踏車騎士，騎乘在人行道時，也要以行人優先，避免人車爭道情形。

交通局補充，為安全考量，騎乘於車道時，要靠外側車道並靠右側行駛，另外如果騎乘於開放自行車騎乘的人行道時，於行人穿越道請下車牽行。

在執法方面，松山交通分隊長王偉宇表示，自行車執法部分，警方仍主要就闖紅燈、行駛快車道等影響交通狀況較劇等違規行為加強取締。如因特殊狀況，無法行駛自行車穿越道則不會開罰。

王偉宇說，自行車執法仍著重取締自行車闖紅燈、行駛快車道等，或微電車相關違規，其餘違規如果符合處理細則勸導規定，像是未嚴重危害交通安全、秩序且情節輕微，可依個案狀況給予勸導。

人行道 自行車 闖紅燈

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