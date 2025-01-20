快訊

全台396萬人提前領現金！各項年金趕農曆年前入帳 最遲「這一天」

同志歌曲為何變成川普愛歌？就職前的YMCA熱舞

日本女主播報「男星性侵新聞」昏倒原因網瘋傳 本人哽咽發聲

石門水庫淤泥變黃金 新北推科技製陶「庫泥燒」

中央社／ 新北20日電

新北市教育局今天公開由鶯歌工商研發「庫泥燒科技製陶」創意課程，以石門水庫淤泥為材料，運用陶瓷工程技術點石成金，將傳統製陶工藝結合3D列印，打造出獨特陶藝作品。

教育局召開記者會，局長張明文、鶯歌工藝園區推廣協會理事長林金德等多人與會。

現場由鶯歌工商學生說明「庫泥燒」3D列印過程，打破傳統陶土迷思，運用長期沉積於石門水庫的無用淤泥為素材，轉化成為在地原生特色陶土，符合SDGs聯合國永續發展目標循環經濟概念。

張明文表示，透過科技創新及技職教育結合，把水庫淤泥變黃金及促進陶瓷產業創新突破，因為，在AI科技時代來臨，善用AI科技人才才能不斷創新突破，透過許多單位合作共同促成「庫泥燒」，真得很「酷」。

林金德說明石門水庫淤泥和一般瓷土、陶土差異，淤泥燒製溫度比較低且，比較省能源，收縮比比較大且燒製成品是磚紅色，與一般瓷土的白色、陶土的灰白色不同，因此，釉藥要重新調配過，且需經過長時間研磨，才能讓材料細緻度一致。

林金德表示，透過科技製陶應用，改變傳統捏陶繁瑣過程，為地方產業注入科技活力，希望藉此吸引年輕人投入陶瓷文化創意產業行列。

石門水庫

延伸閱讀

遲到要「撐牆倒立」...新北某公幼爆體罰 教育局今稽查

解嚴後簽准執行死刑最多的法務部長是他 「檢察官部長」槍決114人

「通路最快4月上線」班班喝鮮乳雙北續辦 就差中央經費

新北校長甄選熱度未減 教育局長談期許：領導不再是一言堂

相關新聞

春節北市醫院、運動中心不打烊 初二至初五入場運動加碼累點

春節假期將到來，北市衛生局今公布春節各院所急、門診狀況，共有22家醫院24小時提供急診，另防範流感傳播，19家急救責任醫...

重點一次搞懂！新北市春節連假交通懶人包

農曆春節即將到來，新北市交通局推出「新北市春節連假交通懶人包」，提供春節期間新北市境內國道匝道管制、風景區及廟宇大眾運輸...

9天春節連假來臨 新北17家責任醫院急診24小時照常服務

今年春節連假自1月25日起連放9天，連假期間新北市17家急救責任醫院急診24小時照常服務，門診服務依各家醫院人力狀況有所...

買百貨福袋要當心 稽查新北4家百貨竟有3家未依規定標示

許多消費者會在過年買福袋試手氣，百貨公司紛紛推出「超值」福袋，卻可能藏著模糊地帶，消保官查核新北4家百貨公司，竟有3家業...

淡水水資中心推沼氣發電 6月完工投入將可年省百萬

能源如何永續發展成國家發展關鍵，新北水資中心力推各式發電系統，盼讓資源更有效利用。新北水利局長宋德仁表示，今年淡水水資中...

到底看哪個號誌？北市自行車闖紅燈遭開罰 交通局釋疑

一名民眾在台北市騎乘腳踏車時，由於該路段有行人早開時相，眼見行人綠燈便行駛過去，卻被警察開罰闖紅燈。交通局表示，依照人行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。