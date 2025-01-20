石門水庫淤泥變黃金 新北推科技製陶「庫泥燒」

新北市教育局今天公開由鶯歌工商研發「庫泥燒科技製陶」創意課程，以石門水庫淤泥為材料，運用陶瓷工程技術點石成金，將傳統製陶工藝結合3D列印，打造出獨特陶藝作品。

教育局召開記者會，局長張明文、鶯歌工藝園區推廣協會理事長林金德等多人與會。

現場由鶯歌工商學生說明「庫泥燒」3D列印過程，打破傳統陶土迷思，運用長期沉積於石門水庫的無用淤泥為素材，轉化成為在地原生特色陶土，符合SDGs聯合國永續發展目標循環經濟概念。

張明文表示，透過科技創新及技職教育結合，把水庫淤泥變黃金及促進陶瓷產業創新突破，因為，在AI科技時代來臨，善用AI科技人才才能不斷創新突破，透過許多單位合作共同促成「庫泥燒」，真得很「酷」。

林金德說明石門水庫淤泥和一般瓷土、陶土差異，淤泥燒製溫度比較低且，比較省能源，收縮比比較大且燒製成品是磚紅色，與一般瓷土的白色、陶土的灰白色不同，因此，釉藥要重新調配過，且需經過長時間研磨，才能讓材料細緻度一致。

林金德表示，透過科技製陶應用，改變傳統捏陶繁瑣過程，為地方產業注入科技活力，希望藉此吸引年輕人投入陶瓷文化創意產業行列。