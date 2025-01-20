快訊

114學測英文／補習班猜中作文考題？大考中心：生活命題難免素材雷同

鴻海前副總裁戴正吳告郭台銘追討10億元獎金 公司回應了

肝醣歸零…4月大女嬰遭獨留8天餓死 狠母殺人罪起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

乙巳蛇年春節赴淡水天元宮賞櫻 祈福好運一整年

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱／新北即時報導
淡水無極天元宮三色櫻在每年初春時綻放。圖／新北景觀處提供
淡水無極天元宮三色櫻在每年初春時綻放。圖／新北景觀處提供

新春到來，百花齊放，新北「2025花見櫻花季」夜間賞櫻活動也開跑，新北景觀處表示，活動從1月22日到2月2日，民眾可利用春節期間來天元宮郊遊踏青，除日間賞櫻外，晚上還有光影設計欣賞夜櫻美景，獨特賞櫻體驗祈福好運一整年。

景觀處指出，淡水無極天元宮三色櫻在每年初春時綻放，「2025花見櫻花季」活動更讓民眾除白天賞櫻外，還能透過光影設計欣賞夜櫻美景；1月22日是活動搶先體驗場，晚間5時現場就會開始試點燈至晚間8時。

景觀處表示，1月23日將辦理該活動唯一一場「袖舞流櫻」光雕秀暨啟動儀式，邀請青年舞者「張寶心」的水袖表演與光雕團隊「天衍」的光影秀在天元宮展演。張寶心舞者曾受邀至美國、日本、捷克布拉格等地交流演出，多次在國際展現她傳統與現代融合，獨樹一幟的舞蹈美學，而光雕團隊「天衍」是曾與基隆正濱漁港、金門酒廠及台灣賓士等知名地標或企業合作的光影互動團隊，「天衍」配合本次活動，打造以櫻花為主題的繽紛光雕秀，透過絢爛的色彩，浪漫又夢幻，迎接新一年度的美麗櫻花季。

新北景觀處長林俊德表示，活動除夜櫻點燈外，還有每日提供油紙傘與燈籠供民眾拍照使用，周末也有DIY工作坊跟「櫻之散策」小旅行等花季活動，相當多元又豐富，活動內容與最新資訊可至「新北蒔花好綻-花見櫻花季」官網查詢。

新春到來，百花齊放，新北「2025花見櫻花季」夜間賞櫻活動也開跑。圖／新北景觀處提供
新春到來，百花齊放，新北「2025花見櫻花季」夜間賞櫻活動也開跑。圖／新北景觀處提供

光影 新北 櫻花季

延伸閱讀

雲林春節交通管制路線出爐 朝天宮將湧進人潮...北港首推免費接駁車

苗栗市南苗7百多坪公有空地 23日起春節期間免費停車

遲到要「撐牆倒立」...新北某公幼爆體罰 教育局今稽查

春節北市22醫院急診照常 逾百診所開防疫門診

相關新聞

重點一次搞懂！新北市春節連假交通懶人包

農曆春節即將到來，新北市交通局推出「新北市春節連假交通懶人包」，提供春節期間新北市境內國道匝道管制、風景區及廟宇大眾運輸...

遲到要「撐牆倒立」...新北某公幼爆體罰 教育局今稽查

新北某公立國中附設幼兒園遭家長質疑，教保員體罰遲到幼童「撐牆倒立」，過程長達10分鐘，更甚若幼童支撐不了，教保員還曾坐在...

淡水水資中心推沼氣發電 6月完工投入將可年省百萬

能源如何永續發展成國家發展關鍵，新北水資中心力推各式發電系統，盼讓資源更有效利用。新北水利局長宋德仁表示，今年淡水水資中...

到底看哪個號誌？北市自行車闖紅燈遭開罰 交通局釋疑

一名民眾在台北市騎乘腳踏車時，由於該路段有行人早開時相，眼見行人綠燈便行駛過去，卻被警察開罰闖紅燈。交通局表示，依照人行...

乙巳蛇年春節赴淡水天元宮賞櫻 祈福好運一整年

新春到來，百花齊放，新北「2025花見櫻花季」夜間賞櫻活動也開跑，新北景觀處表示，活動從1月22日到2月2日，民眾可利用...

遍地開罷 中永和第一階段連署達標 罷團：深藍區不是鐵板一塊

2025伊始，各地掀起一波罷免熱，新北6名國民黨區域立委都面臨罷團醞釀罷免考驗，其中中和、永和區採共同連署方式，雙和罷免...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。