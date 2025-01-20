乙巳蛇年春節赴淡水天元宮賞櫻 祈福好運一整年

新春到來，百花齊放，新北「2025花見櫻花季」夜間賞櫻活動也開跑，新北景觀處表示，活動從1月22日到2月2日，民眾可利用春節期間來天元宮郊遊踏青，除日間賞櫻外，晚上還有光影設計欣賞夜櫻美景，獨特賞櫻體驗祈福好運一整年。

景觀處指出，淡水無極天元宮三色櫻在每年初春時綻放，「2025花見櫻花季」活動更讓民眾除白天賞櫻外，還能透過光影設計欣賞夜櫻美景；1月22日是活動搶先體驗場，晚間5時現場就會開始試點燈至晚間8時。

景觀處表示，1月23日將辦理該活動唯一一場「袖舞流櫻」光雕秀暨啟動儀式，邀請青年舞者「張寶心」的水袖表演與光雕團隊「天衍」的光影秀在天元宮展演。張寶心舞者曾受邀至美國、日本、捷克布拉格等地交流演出，多次在國際展現她傳統與現代融合，獨樹一幟的舞蹈美學，而光雕團隊「天衍」是曾與基隆正濱漁港、金門酒廠及台灣賓士等知名地標或企業合作的光影互動團隊，「天衍」配合本次活動，打造以櫻花為主題的繽紛光雕秀，透過絢爛的色彩，浪漫又夢幻，迎接新一年度的美麗櫻花季。