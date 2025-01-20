遍地開罷 中永和第一階段連署達標 罷團：深藍區不是鐵板一塊

2025伊始，各地掀起一波罷免熱，新北6名國民黨區域立委都面臨罷團醞釀罷免考驗，其中中和、永和區採共同連署方式，雙和罷免團隊近日宣布，罷免張智倫、林德福第一階段連署門檻雙雙達標；張智倫、林德福今天都在立院忙碌，面對罷免雜音，兩人回應說「尊重」。

罷免藍委張智倫、林德福的第一階段最低門檻，各別需要2877份、2383份提議書，雙和罷免團隊表示，自去年12月7日起，每周六、日下午前進中和區四號公園定期定點辦連署作業；近期也拉高能量，選定頂溪捷運站、南勢角捷運站、板橋（近中和）國泰市場、莊敬路市場、中和員山路、環球購物中心等人氣地點辦連署快閃，截至1月18日，已完成第一階段門檻，共計5260份。

新北中和、永和被視為深藍選區，林德福是七連霸立委，張智倫雖然是新科立委，父親張慶忠是前立委、母親陳錦錠是現任新北議員，在地經營夠深。地方認為，第一階段要達標不難，能否再闖第二、第三關，罷團作戰續航力要夠，作戰要有章法及糧草，否則要扳倒不容易。

雙和罷免團隊由「倫刪立舒－罷免張智倫」及「無獻清林－罷免林德福」共同組成，罷團透露，許多民眾因在地氛圍壓力，多採取郵寄方式，導致合格率偏低，將持續舉辦現場連署，在公園設點、快閃活動，並增加其他定點連署站，衝高份數，也朝第二階段連署目標邁進，2區需要6萬份以上。

地方有人質疑，發起張智倫、林德福的罷團許多成員不是在地人，也有抄民冊疑慮，對此罷團表示「誰說永和是鐵板一塊？誰說中和家大業大難撼動？」還喊出「罷免張智倫就是罷免傅崐萁、罷免林德福就是罷免傅崐萁」，要透過罷免終止國會濫權。

對於罷團來勢洶洶，張智倫說，尊重人民的權利，罷免是否具正當性，是不是有心人士在操作，大家心知肚明，老百姓眼睛是雪亮的。