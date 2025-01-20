遲到要「撐牆倒立」...新北某公幼爆體罰 教育局今稽查

新北某公立國中附設幼兒園遭家長質疑，教保員體罰遲到幼童「撐牆倒立」，過程長達10分鐘，更甚若幼童支撐不了，教保員還曾坐在幼童腿上。校方否認是體罰，而是教保員希望孩子早點到校、多做點體能活動，且家長反映後已調整。新北教育局說，今將到校到園稽查，並啟動調查程序。

有家長在地方臉書社群質疑，該園對幼童實施不當管教，規定8時10分後算遲到，要求遲到幼童撐牆倒立或小牛推車等動作，需撐4首兒歌時間、約10分鐘，期間僅短暫休息1分鐘；若孩子撐不下去，教保員會坐在幼童腿上。

校方說，第一時間看到社群的爆料，已先校安通報，跟教保員了解情況，是希望孩子能早一點到校，可以多做一些活動，因此用撐體的體能活動吸引孩子提早來，並非體罰，也沒針對晚到的孩子，但家長認為這是一種處罰，現已調整。

新北教育局回應，今日將到園稽查並啟動調查程序。初步了解，園方回覆表示，相關活動為不同班級所實施的不同大肌肉訓練，主要目的是為鼓勵幼生準時到校，但部分活動已停止，園方也強調並無強迫或過度要求的情況。

教育局表示，若查證教師確有不當管教行為，將依法對相關人員及幼兒園嚴懲，最重可罰款60萬元並終身不得從事教保工作；園方則最高可罰款6萬元，並公佈相關處分名單。此外，局方已要求園方立即改善並落實正向管教。