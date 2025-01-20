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春節北市22醫院急診照常 逾百診所開防疫門診

中央社／ 台北20日電

農曆新年將至，台北市衛生局今天公布春節期間醫療院所服務狀況，有22家醫院照常開設急診，另有逾百間診所分時段提供防疫門診服務，鼓勵有呼吸道傳染病就醫需求民眾利用。

台北市衛生局官網「春節醫療專區」今天上線，提供民眾依行政區及日期查詢連假期間各醫院門、急診開設狀況，並提供傳染病特別門診、抗病毒藥物合約院所資訊。

衛生局統計，1月25日至2月2日的9天連假期間，包含台北市立聯合醫院7個院區在內，有22家醫院24小時開設急診，另2家地區醫院提供部分時段急診服務。

一般門診部分，各醫院都有調整開設診次，多數在1月28日除夕至2月2日初五停止或僅提供部分門診。

台北市衛生局疾病管制科長張惠美今天在例行記者會上表示，往年農曆春節連假期間都是呼吸道傳染病流行期，提醒民眾仍要做好個人防護工作，並在返鄉前及早接種疫苗，保護自己及家人。

張惠美指出，公費流感疫苗已開放6個月以上民眾接種，台北市近期每週施打約2.1萬劑，目前尚有約2.8萬劑量能；COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗有莫德納及Novavax兩種供12歲以上民眾選擇，建議符合資格者儘速接種提升保護力。

若在春節連假期間有流感及COVID-19等呼吸道傳染病就醫需求，張惠美說，台北市有19家急救責任醫院及117家診所分時段開設防疫門診，都有提供公費流感及COVID-19抗病毒藥劑服務，小年夜至初五期間共開設886診次。

張惠美提醒，為避免造成醫院急診壅塞、增加交叉感染風險，出現呼吸道疾病疑似症狀患者可至「春節醫療專區」查詢醫療院所開診狀況後就近看診，且務必配戴口罩、避免出入人潮密集室內場所。

北市 流感疫苗 衛生局

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